Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Fajar Alfian/Rian Ardianto Berharap Indonesia Punya 2 Wakil Ganda Putra untuk Olimpiade Paris 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |01:00 WIB
Fajar Alfian/Rian Ardianto Berharap Indonesia Punya 2 Wakil Ganda Putra untuk Olimpiade Paris 2024
Fajar Alfian/Rian Ardianto berharap Indonesia punya dua wakil di Olimpiade Paris 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

FAJAR Alfian/Rian Ardianto berharap Indonesia punya dua wakil ganda putra untuk Olimpiade Paris 2024. Fajar Alfian/Rian Ardianto menjadi yang terdepan dalam Race to Olympic Paris 2024 di antara para wakil Indonesia di ganda putra. Namun, Fajar/Rian berharap tidak berangkat sendirian.

Fajar/Rian berada di peringkat keenam berdasarkan ranking per 8 Agustus 2023 dengan torehan 42.349 poin. Mereka adalah pasangan ganda putra Indonesia di posisi terbaik saat ini.

Fajar Alfian/Rian Ardianto

Namun begitu, jika berkaca pada ranking race to Olympic Paris 2024 saat ini, Indonesia hanya bisa meloloskan satu wakil ganda putra saja. Pasalnya berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan, setiap negara bisa meloloskan maksimal dua wakil di sektor ganda asalkan kedua pasang tersebut menempati peringkat delapan dalam race to Olympic Paris 2024.

Yang terdekat dengan Fajar Rian adalah Leo Rolly/Daniel Marthin yang ada di tempat ke-12. Setelahnya, ada Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan yang berada di peringkat ke-15.

Melihat kondisi ini, Fajar/Rian sendiri tidak ingin terlena dengan posisinya saat ini. Apalagi masih banyak turnamen hingga April 2024. Lebih dari itu, juara All England 2023 juga berharap Indonesia bisa memiliki dua pasang ganda putra untuk tampil di Olimpiade Paris 2024.

"Waduh kalo bisa jangan satu (pasang yang lolos) ya. Kita berharapnya dua, jadi kan biar ada teman juga dari segi latihan di sananya. Ya dari segi pressure mungkin tidak hanya ganda putra tuh harus tertuju pada kami berdua gitu kan," ujar Fajar kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/40/3185448/fajar_alfian-D8rL_large.jpg
Kisah Pebulutangkis Fajar Alfian, Awali Karier sebagai Atlet dengan Cara yang Tak Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/40/3185397/mnc_bank_juara_bulu_tangkis_mnc_sports_competition_2025-zu7c_large.jpg
Usai Juara Bulu Tangkis, MNC Bank Berharap MNC Sports Competition 2026 Lebih Kompetitif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185171/chiharu_shida-AXwS_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Thailand Kunlavut Vitidsarn yang Terpesona hingga Ingin Nikahi si Cantik Chiharu Shida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185117/hendra_setiawan_bersama_tony_gunawan-WlJU_large.jpg
Kisah Hendra Setiawan Akui Kagum dan Terinspirasi dengan Teknik Bermain Tony Gunawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/40/3185031/anastasia_russkikh-1TUg_large.jpg
Kisah Tak Biasa Hendra Setiawan, Putuskan Pisah dengan Pebulu Tangkis Cantik Rusia karena Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184878/benyapa_aimsaard-v4QW_large.jpg
Kisah Persahabatan Pebulu Tangkis Supercantik Benyapa Aimsaard dengan Putri KW, Lengket hingga Berbagi Hadiah
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement