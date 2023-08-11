Fajar Alfian/Rian Ardianto Berharap Indonesia Punya 2 Wakil Ganda Putra untuk Olimpiade Paris 2024

FAJAR Alfian/Rian Ardianto berharap Indonesia punya dua wakil ganda putra untuk Olimpiade Paris 2024. Fajar Alfian/Rian Ardianto menjadi yang terdepan dalam Race to Olympic Paris 2024 di antara para wakil Indonesia di ganda putra. Namun, Fajar/Rian berharap tidak berangkat sendirian.

Fajar/Rian berada di peringkat keenam berdasarkan ranking per 8 Agustus 2023 dengan torehan 42.349 poin. Mereka adalah pasangan ganda putra Indonesia di posisi terbaik saat ini.

Namun begitu, jika berkaca pada ranking race to Olympic Paris 2024 saat ini, Indonesia hanya bisa meloloskan satu wakil ganda putra saja. Pasalnya berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan, setiap negara bisa meloloskan maksimal dua wakil di sektor ganda asalkan kedua pasang tersebut menempati peringkat delapan dalam race to Olympic Paris 2024.

Yang terdekat dengan Fajar Rian adalah Leo Rolly/Daniel Marthin yang ada di tempat ke-12. Setelahnya, ada Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan yang berada di peringkat ke-15.

Melihat kondisi ini, Fajar/Rian sendiri tidak ingin terlena dengan posisinya saat ini. Apalagi masih banyak turnamen hingga April 2024. Lebih dari itu, juara All England 2023 juga berharap Indonesia bisa memiliki dua pasang ganda putra untuk tampil di Olimpiade Paris 2024.

"Waduh kalo bisa jangan satu (pasang yang lolos) ya. Kita berharapnya dua, jadi kan biar ada teman juga dari segi latihan di sananya. Ya dari segi pressure mungkin tidak hanya ganda putra tuh harus tertuju pada kami berdua gitu kan," ujar Fajar kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung.