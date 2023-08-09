Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Meski Gagal Finis Podium, Maverick Vinales Puas Aprilia Tampil Ganas di MotoGP Inggris 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |01:04 WIB
Meski Gagal Finis Podium, Maverick Vinales Puas Aprilia Tampil Ganas di MotoGP Inggris 2023
Pembalap Tim Aprilia Racing, Maverick Vinales. (Foto: Instagram/aprilia)
A
A
A

NORTHAMPTON – Pembalap Tim Aprilia Racing, Maverick Vinales, tidak terlalu kecewa dengan kegagalannya finis di podium pada balapan MotoGP Inggris 2023, pada Minggu 6 Agustus 2023 lalu. Baginya balapan tersebut diselesaikan dengan hasil positif karena Aprilia dapat tampil gahar di Sirkuit Silverstone, Inggris.

Vinales memang berpeluang finis di podium pada MotoGP Inggris 2023. Start dari posisi delapan, Top Gun -julukan Vinales- mampu berada di posisi tiga besar di lap-lap awal.

Vinales pun terus berada di jalur podium meski beberapa kali bersaing ketat dengan Brad Binder dan Miguel Oliveira. Sayangnya, saat balapan tersisa tiga lap, pembalap asal Spanyol itu tak mampu mempertahankan posisinya dan disalip oleh Binder dan Oliveira.

Vinales pun terlempar ke posisi lima dan itu tak berubah hingga dia melewati garis finis. Pada akhirnya, Vinales finis dengan selisih 2,101 detik dari rekan setimnya, Aleix Espargaro, yang keluar sebagai pemenang, dan 1,421 detik dari Binder, yang mengamankan podium ketiga.

Maverick Vinales

Kendati gagal naik podium, Vinales tetap senang karena menurutnya MotoGP Inggris 2023 adalah performa terbaik tim pabrikan Noale sepanjang musim ini. Selain Espargaro menang dan dirinya mengamankan tempat kelima, pembalap tim satelit Cryptodata RNF Aprilia, Miguel Oliveira, juga finis di posisi keempat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement