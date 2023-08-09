Meski Gagal Finis Podium, Maverick Vinales Puas Aprilia Tampil Ganas di MotoGP Inggris 2023

NORTHAMPTON – Pembalap Tim Aprilia Racing, Maverick Vinales, tidak terlalu kecewa dengan kegagalannya finis di podium pada balapan MotoGP Inggris 2023, pada Minggu 6 Agustus 2023 lalu. Baginya balapan tersebut diselesaikan dengan hasil positif karena Aprilia dapat tampil gahar di Sirkuit Silverstone, Inggris.

Vinales memang berpeluang finis di podium pada MotoGP Inggris 2023. Start dari posisi delapan, Top Gun -julukan Vinales- mampu berada di posisi tiga besar di lap-lap awal.

Vinales pun terus berada di jalur podium meski beberapa kali bersaing ketat dengan Brad Binder dan Miguel Oliveira. Sayangnya, saat balapan tersisa tiga lap, pembalap asal Spanyol itu tak mampu mempertahankan posisinya dan disalip oleh Binder dan Oliveira.

Vinales pun terlempar ke posisi lima dan itu tak berubah hingga dia melewati garis finis. Pada akhirnya, Vinales finis dengan selisih 2,101 detik dari rekan setimnya, Aleix Espargaro, yang keluar sebagai pemenang, dan 1,421 detik dari Binder, yang mengamankan podium ketiga.

Kendati gagal naik podium, Vinales tetap senang karena menurutnya MotoGP Inggris 2023 adalah performa terbaik tim pabrikan Noale sepanjang musim ini. Selain Espargaro menang dan dirinya mengamankan tempat kelima, pembalap tim satelit Cryptodata RNF Aprilia, Miguel Oliveira, juga finis di posisi keempat.