Putuskan Pindah ke Yamaha, Alex Rins Blak-blakan Hal yang Buat Dirinya Tak Betah di LCR Honda

SILVERSTONE – Pembalap Tim LCR Honda, Alex Rins memutuskan pindah ke Yamaha di MotoGP 2024. Ternyata, Rins memilih pindah ke Yamaha karena merasa tak dihargai oleh Honda.

Perasaan tak dihargai itu Rins rasakan karena dirinya kerap tak mendapatkan dukungan penuh dari Honda. Padahal, menurut pemaparan Manajer Tim LCR Honda, Lucio Cecchinello, Rins sejatinya memiliki kesepakatan kontrak dengan pabrik Honda Racing Corporation (HRC).

Dari kontrak tersebutlah Rins tetap mendapatkan motor tim pabrikan meski berada di tim satelit Honda. Namun, ternyata pada prakteknya Rins tetaplah pembalap tim satelit dan Honda pun kerap melupakannya.

Hal yang paling dirasakan Rins adalah terkait suku cadang dan perangkat baru. Honda selalu mengutamakan Marc Marquez dan Joan Mir ketika ada sesuatu hal yang baru.

"Yang paling membebani ialah apa yang terlihat dari balapan demi balapan. Pada akhirnya, Honda, HRC lebih memilih untuk memberikan tim pabrikan suku cadang baru untuk diuji, meskipun saya juga seorang pembalap yang kompetitif," ujar Rins, dipetik dari MotoGP, Minggu (6/8/2023).

Dengan alasan seperti itulah Rins merasa ia harus meninggalkan Honda. Untungnya, ada klausul spesial khusus untuk Rins dengan HRC.