F1 & A1

Menang Mudah di F1 GP Belgia 2023, Max Verstappen Bocorkan Taktik Balapannya

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |01:02 WIB
Menang Mudah di F1 GP Belgia 2023, Max Verstappen Bocorkan Taktik Balapannya
Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen. (Foto: Instagram/maxverstappen1)
A
A
A

STAVELOT - Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen untuk pertama kalinya meraih kemenangan meski mengawali balapan dari posisi keenam. Hal itu ia lakukan saat mentas di Formula One (F1) GP Belgia 2023 pada Minggu 30 Juli 2023.

Ya, Verstappen mengawali F1 GP Belgia 2023 dengan berada di peringkat keenam. Namun, luar biasanya ia tetap tampil luar biasa dan mampu memenangkan seri ke-12 di F1 2023 tersebut.

Faktor mobil Red Bull yang kencang jelas mempengaruhi penampilan Verstappen. Namun, taktik balapan juga ikut berpengaruh, yang mana Verstappen ternyata mencoba bersabar untuk bisa menyalip lawannya hingga dapat memimpin balapan.

“Menang dari posisi ke-6 adalah yang pertama bagi saya. Saya tahu kami memiliki mobil yang bagus, saya hanya harus bersabar dan tidak melakukan hal bodoh di tikungan pertama dan di lap pertama," kata Verstappen dilansir dari Speedweek, Selasa (1/8/2023).

Max Verstappen

“Saya berhasil menghindari semua desakan. Kemudian saya bisa maju, meski lebih ulet dari yang diharapkan. Karena pengemudi di depan saya semua bisa meratakan sayap belakangnya," tambahnya.

"Begitu saya bisa mengendarai kecepatan saya sendiri, semuanya berjalan dengan baik, yang sangat memuaskan. Semua manuver menyalip tidak menjadi masalah," lanjut Verstappen.

Halaman:
1 2
