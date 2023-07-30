Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Rebut Tiket Final Japan Open 2023 dari Lakshya Sen, Jonatan Christie Ungkap Kunci Kemenangan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |02:04 WIB
Rebut Tiket Final Japan Open 2023 dari Lakshya Sen, Jonatan Christie Ungkap Kunci Kemenangan
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
A
A
A

TOKYO – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie sukses memulangkan wakil India, Lakshya Sen dari semifinal Japan Open 2023. Jonatan pun puas dengan kemenangan tersebut, sebab taktiknya bermai sabar dan menjaga fokus berhasil mengantarkannya ke final turnamen super 750 tersebut.

Ya, Jonatan memastikan diri ke final usai menang rubber game atas Sen di Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Jepang, Sabtu 29 Juli 2023 pagi WIB. Pebulutangkis yang akrab disapa Jojo itu bisa dibilang harus susah payah untuk mengalahkan Sen.

Terbukti, pemain kelahiran Jakarta itu menang lewat pertarungan tiga gim dengan skor 21-15, 13-21, dan 21-16. Menanggapi kesulitan itu, Jonatan mengakui ketangguhan yang dimiliki Sen, yanga menurutnya sang lawan memiliki pertahanan yang bagus dan permainannya sulit untuk dipatahkan.

“Sen adalah pemain yang ulet dan tidak mudah dimatikan, pertahanannya bagus jadi pendekatan pertandingannya pun tadi berbeda dengan pertandingan-pertandingan kemarin,” kata Jojo dalam rilis PBSI, Minggu (30/7/2023).

Jonatan Christie

Dengan kelebihan yang dimiliki Sen itu, Jojo mengungkapkan bahwa dirinya harus bermain sangat sabar. Pemain perijngat sembilan dunia itu juga menjaga fokusnya agar bisa meraup poin demi poin.

Terutama di partai penentu alias pada gim ketiga, lantaran Jonatan dan Sen sempat kejar-kejaran angka sebelum akhirnya Jojo mampu menutupnya dengan kemenangan.

Halaman:
1 2
