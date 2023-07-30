Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP
878

Murid Valentino Rossi Bersaing Berebut Gelar Juara MotoGP 2023, Francesco Bagnaia Tanggapi Santai

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |14:16 WIB
Murid Valentino Rossi Bersaing Berebut Gelar Juara MotoGP 2023, Francesco Bagnaia Tanggapi Santai
Francesco Bagnaia dan Valentino Rossi. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, mengomentari persaingannya dengan Marco Bezzecchi dalam memperebutkan gelar juara MotoGP 2023. Meski sama-sama berstatus murid Valentino Rossi, Bagnaia santai menanggapi persaingannya dengan Bezzecchi

Bagi Bagnaia, tidak ada perbedaan dalam persaingannya melawan sahabat atau tidak. Namun, karena punya hubungan dekat dengan Bezzecchi, Pecco -sapaan akrab Bagnaia- merasa tak masalah jika punya masalah karena bisa diselesaikan dengan baik-baik.

Marco Bezzecchi

"Dari sudut pandang saya, itu sama saja, saat kamu bertengkar, kamu berkelahi,” ujar Bagnaia mengomentari persaingannya dengan Bezzecchi, dilansir dari Speedweek, Minggu (30/7/2023).

“Perbedaannya adalah kami (dirinya dan Bezzecchi) bisa berbicara satu sama lain di rumah,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement