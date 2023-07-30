PEMBALAP tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, mengomentari persaingannya dengan Marco Bezzecchi dalam memperebutkan gelar juara MotoGP 2023. Meski sama-sama berstatus murid Valentino Rossi, Bagnaia santai menanggapi persaingannya dengan Bezzecchi
Bagi Bagnaia, tidak ada perbedaan dalam persaingannya melawan sahabat atau tidak. Namun, karena punya hubungan dekat dengan Bezzecchi, Pecco -sapaan akrab Bagnaia- merasa tak masalah jika punya masalah karena bisa diselesaikan dengan baik-baik.
"Dari sudut pandang saya, itu sama saja, saat kamu bertengkar, kamu berkelahi,” ujar Bagnaia mengomentari persaingannya dengan Bezzecchi, dilansir dari Speedweek, Minggu (30/7/2023).
“Perbedaannya adalah kami (dirinya dan Bezzecchi) bisa berbicara satu sama lain di rumah,” lanjutnya.