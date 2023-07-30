Murid Valentino Rossi Bersaing Berebut Gelar Juara MotoGP 2023, Francesco Bagnaia Tanggapi Santai

PEMBALAP tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, mengomentari persaingannya dengan Marco Bezzecchi dalam memperebutkan gelar juara MotoGP 2023. Meski sama-sama berstatus murid Valentino Rossi, Bagnaia santai menanggapi persaingannya dengan Bezzecchi

Bagi Bagnaia, tidak ada perbedaan dalam persaingannya melawan sahabat atau tidak. Namun, karena punya hubungan dekat dengan Bezzecchi, Pecco -sapaan akrab Bagnaia- merasa tak masalah jika punya masalah karena bisa diselesaikan dengan baik-baik.

"Dari sudut pandang saya, itu sama saja, saat kamu bertengkar, kamu berkelahi,” ujar Bagnaia mengomentari persaingannya dengan Bezzecchi, dilansir dari Speedweek, Minggu (30/7/2023).

“Perbedaannya adalah kami (dirinya dan Bezzecchi) bisa berbicara satu sama lain di rumah,” lanjutnya.