Jumpa Lakshya Sen di Semifinal Japan Open 2023, Jonatan Christie Siapkan 2 Kiat Ini

TOKYO – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, akan melawan wakil India, yakni Lakshya Sen, di babak semifinal Japan Open 2023. Jelang duel itu, Jonatan Christie pun punya dua kiat yang dipersiapkan.

Jonatan mengatakan bahwa dirinya ingin bermain lepas saat melawan Lakshya Sen. Selain itu, Jojo -sapaan akrab Jonatan- juga bertekad menikmati pertandingan melawanpemain ranking 13 dunia itu. Dengan dua kiat itu, dia berharap bisa memetik kemenangan.

“Besok lawan Lakshya Sen, nikmati dulu pertandingan itu,” ujar Jonatan, dikutip dari rilis PBSI, Sabtu (28/7/2023).

“Tidak perlu memikirkan sebelah ada siapa dulu. Yang penting berusaha yang terbaik dan sekarang mau cepat istirahat,” lanjut pemain kelahiran Jakarta itu.

Ya, Jonatan berhasil menyegel tiket semifinal Japan Open 2023. Kepastian itu didapat usai dirinya mengalahkan jagoan Thailand, Kunlavut Vitidsarn, di babak perempatfinal.