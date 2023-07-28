Advertisement
MOTOGP

Lukisan Mural dan Mozaik Keramik Valentino Rossi Hiasi Jalanan Tavullia, Dedikasi untuk The Doctor

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |00:02 WIB
Lukisan Mural dan Mozaik Keramik Valentino Rossi Hiasi Jalanan Tavullia, Dedikasi untuk <i>The Doctor</i>
Karya seni baru mengenai Valentino Rossi hiasi jalanan kota Tavullia. (Foto: Speedweek)
TAVULLIA – Meski sudah pensiun, Valentino Rossi tampaknya tidak akan pernah lepas dari MotoGP. Terbaru untuk menghormati pencapaian The Doctor di dunia balap tersebut, dibuatlah lukisan mural dan mozaik keramik Valentino Rossi di jalan Tavullia.

Tavullia saat ini sangat terkenal karena menjadi kampung halaman Rossi. Fakta itu membuat banyak wisatawan sengaja datang ke daerah di Italia tersebut hanya untuk melihat tempat legenda MotoGP tumbuh.

Jadi, Rossi memanglah daya tarik utama bagi para wisatawan yang datang ke Tavullia. Sejarah hidupnya terukir di sana sebelum dan bahkan sesudah menjadi seorang legenda di MotoGP.

Karena itu, sebuah museum terbuka sedang dibangun untuk menghormati jasa-jasa juara MotoGP tujuh kali itu untuk tempat kelahirannya. Museum tersebut bernama ‘Route 46’ yang tentunya bakal semakin menambah daya tarik para wisatawan untuk datang ke Tavullia.

Valentino Rossi

Menurut laporan Speedweek, saat ini sebuah lukisan mural yang menampilkan Rossi sedang menikung di sebuah trek diikuti dengan mozaik telah selesai dibuat. Lukisan tersebut ditempatkan di jalan utama pintu masuk kota.

Karya tersebut merupakan milik seorang seniman bernama Ettore Gambioli. Dia Menyusun lukisan berukuran 4x3 meter itu dengan lebih dari 500 keping keramik yang diletakkan di atas dasar marmer. Untuk melakukannya, dia memasukkannya ke dalam sebuah bingkai logam.

Halaman:
1 2
