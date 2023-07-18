Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ternyata Ini Makanan yang Disantap Susy Susanti dari Kecil hingga Juara Dunia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |02:02 WIB
Ternyata Ini Makanan yang Disantap Susy Susanti dari Kecil hingga Juara Dunia
Susy Susanti, pebulu tangkis legendaris Indonesia (Foto: BWF)
A
A
A

TERNYATA ini makanan yang selalu disantap Susy Susanti dari kecil hingga bisa menjadi juara.

Ya, untuk menjadi seorang atlet yang berprestasi, ada banyak hal yang harus diperhatikan. Selain faktor latihan dan kerja keras, asupan nutrisi menjadi hal penting yang tidak boleh dilewatkan. Hal inilah yang dilakukan oleh pebulu tangkis tunggal putri legendaris Indonesia, Susy Susanti.

Susy Susanti

Kesuksesan Susy Susanti menjadi seorang atlet berprestasi hingga menjadi juara tidaklah dicapai dalam waktu yang singkat. Semuanya Susi mulai sejak dirinya masih kecil, yakni atas bantuan dari kedua orang tuanya.

Ayah dan ibu Susy Susanti adalah seorang atlet bulu tangkis daerah. Oleh sebab itu, bakat itu terwariskan pada Susy Susanti.

Sejak kecil, Susy memang telah memiliki ketertarikan pada dunia bulu tangkis. Agar dapat mengembangkan minatnya, Ayah dan Ibu Susy bekerja sama untuk perkembangan sang buah hati.

Sang Ayah, bertugas untuk memberikan motivasi dan mengajari Susy untuk dapat menjadi seorang pebulu tangkis yang tangguh. Di sisi lain, sang Ibu bertugas memberikan asupan nutrisi yang baik untuk Susy.

Untuk memenuhi asupan nutrisi tersebut, sang ibu selalu memberinya susu dan telur. Selain itu, Ibunya juga senantiasa menyediakan makanan empat sehat lima sempurna untuk tumbuh kembang Susi.

"Setiap pagi, Ibu selalu menyiapkan telur dan susu. Itu rutin dan pasti ada," ujar Susy Susanti.

"Ibu paling paham kebutuhan asupan saya. Ibu menanamkan kepada saya untuk selalu memiliki gizi yang baik," sambungnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
