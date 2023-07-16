Cuma Bisa Bawa Pulang Medali Perunggu di Badminton Asia Junior Championships 2023, Alwi Farhan Tetap Puas

YOGYAKARTA - Alwi Farhan gagal lolos ke final Badminton Asia Junior Championships (AJC) 2023. Meski kecewa, tunggal putra Indonesia itu tetap bersyukur karena berkat usahanya, setidaknya ia mampu membawa pulang medali perunggu.

Ya, Alwi Farhan dipastikan cuma bisa membawa pulang medali perunggu dari ajang AJC 2023. Pada babak semifinal yang digelar di GOR Amongraga, Yogyakarta, Sabtu 15 Juli 2023 siang WIB, Alwi harus mengakui keunggulan wakil China, Hu Zhe An.

Pemain asal Surakarta itu menyerah dari Hu dengan skor 17-21 dan 13-21. Kekalahan itu memang bukan hasil yang diharapkan oleh Alwi sendiri. Namun, pemain skuad tunggal putra utama Pelatnas PBSI itu tetap mensyukuri pencapaian ini dengan meraih medali perunggu.

Di sisi lain, Alwi menjadikan kegagalan ini sebagai evaluasi untuk menatap kompetisi bergengsi lainnya yakni BWF World Junior Championships (WJC) 2023 di Amerika Serikat pada September mendatang.

"Ya alhamdulillah juga bersyukur (bisa meraih medali perunggu), tapi masih banyak yang perlu dievaluasi ya. Apalagi ke depannya ada WJC juga yang harus jadi target utama," ungkap Alwi kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Minggu (16/7/2023).

Sementara itu, mengomentari tentang laga kontra Hu, Alwi mengaku tertekan di sepanjang pertandingan. Meski di nomor beregu lalu ia berhasil mengalahkan Hu, tetapi kali ini pemain didikan PB Mansion Exist itu tidak mampu menunjukkan permainan terbaiknya.