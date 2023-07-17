Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Juara Lagi di GOR Amongraga, Mutiara Ayu Merasa Deja Vu

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |00:00 WIB
Juara Lagi di GOR Amongraga, Mutiara Ayu Merasa Deja Vu
Mutiara Ayu juara tunggal putri di Badminton Junior Asia Championships 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

JUARA lagi di GOR Amongraga, Mutiara Ayu merasa deja vu. Kali ini, tunggal putri Indonesia, Mutiara Ayu Puspitasari menjuarai Badminton Asia Junior Championships 2023.

Sebelumnya, Mutiara juga pernah menjadi juara di GOR Amongraga pada pentas Indonesia International Series 2022. Namun, gelar kali ini terasa lebih baik karena merupakan level Asia.

Mutiara Ayu Puspitasari

Pada final AJC 2023 yang berlangsung Minggu (16/7/2023) sore WIB, Mutiara tampil gemilang saat menghadapi wakil Korea Selatan, Kim Min Ji. Pemain berusia 17 tahun itu menang dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-17.

Kesuksesannya di GOR Amongraga kali ini membuat Mutiara merasa deja vu. Apalagi, kali ini dirinya mendapatkan dukungan langsung dari banyak penonton yang hadir.

"Ini rasanya kayak dejavu, cuma beda di turnamen saja. Saya juga pastinya senang karena warga di sekitar GOR Amongraga sangat antusias untuk mendukung saya," ucap Mutiara kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia seusai laga.

Halaman:
1 2
