Hasil Semifinal Playoff IBL: Benamkan Satria Muda, Pelita Jaya Tantang Prawira Bandung di Final

PELITA Jaya dan Prawira Bandung memastikan diri lolos ke final Indonesian Basketball League (IBL) 2023. Hal itu dapat dipastikan usai laga semifinal playoff IBL 2023 yang digelar pada Sabtu 15 Juli 2023 malam WIB.

Dalam laga semifinal kedua itu, Pelita Jaya berhasil menumbangkan Satria Muda. Sedangkan Prawira Bandung sukses mengalahkan Dewa United.

Terjadi duel panas di Britama Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Sabtu 15 Juli 2023 kemarin antara Satria Muda vs Pelita Jaya pada laga kedua semifinal IBL 2023. Sukses memenangi gim pertama, Pelita Jaya sukses membenamkan Satria Muda pada laga kedua dengan kemenangan 87-84.

Laga berlangsung sengit sejak menit awal pertandingan dengan Satria Muda yang mampu unggul satu poin pada kuarter pertama dengan skor 20-19. Skuad asuhan Youbel Sondakh itu berhasil memperlebar jarak hingga tiga poin pada paruh pertama pertandingan dengan skor 44-41.

Selepas rehat, Pelita Jaya mencoba untuk bangkit dan kedua tim sama-sama menambahkan 20 poin pada kuarter ketiga. Skuad asuhan Djordje Jovicic itu akhirnya mampu membalikkan keadaan pada kuarter terakhir dengan menambahkan 26 poin dan menang 87-84.

Muhamad Arighi menjadi pencetak angka terbanyak bagi Pelita Jaya dengan menorehkan 19 poin, empat rebound, dan tiga asis. Agassi Goantara membantu dengan 18 poin, empat rebound, dan dua asis.

Sementara itu, raihan double-double dengan 18 poin dan 12 rebound yang dicatkan Elijah Foster tak mampu membawa Satria Muda memaksa diadakannya gim ketiga. Widyanta Putra Teja juga tampil apik dengan 17 poin, tujuh rebound, dan tiga asis dalam 28 menit.