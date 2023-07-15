Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadi Satu-satunya Wakil Tunggal Putra Indonesia di Badminton Asia Junior Championships 2023, Alwi Farhan Enggan Terbebani

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |03:01 WIB
Jadi Satu-satunya Wakil Tunggal Putra Indonesia di Badminton Asia Junior Championships 2023, Alwi Farhan Enggan Terbebani
Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

YOGYAKARTA - Indonesia tinggal menyisakan Alwi Farhan di semifinal sektor tunggal putra pada ajang Badminton Asia Junior Championships (AJC) 2023. Kondisi itu sejatinya membuat tekanan semakin dirasakan oleh Alwi Farhan, namun ia menegaskan akan mencoba tak merasa terbebani agar bisa tampil maksimal.

Untuk yang belum tahu, Alwi memastikan diri ke semifinal usai menaklukkan wakil China, Huang Jia Ming di babak perempatfinal. Berlangsung di GOR Amongraga, Yogyakarta, Jumat 14 Juli 2023, pemain berusia 18 tahun itu menang dengan skor 21-15 dan 21-16.

Kemenangan di laga ini pun diakui Alwi cukup melelahkan. Meski menuntaskan pertandingan dengan dua gim langsung, tetapi ia harus menjalani laga dengan tidak mudah. Apalagi hari ini, ia melakoni dua pertandingan.

"Hari yang cukup melelahkan walaupun bermain straight game dua kali tapi cukup menguras tenaga, menguras fokus tapi alhamdulillah saya bisa melewati dua match hari ini," ungkap Alwi kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia seusai laga, Sabtu (15/7/2023).

Alwi Farhan (Bagas Abdiel/MPI)

Meski menjadi satu-satunya wakil Indonesia di tunggal putra, Alwi tidak merasa terbebani. Ia justru semakin termotivasi untuk memberikan performa terbaiknya di babak berikutnya.

"Ya alhamdulillah bisa melewati ini dan enggak terlalu pressure. Lebih dijadiin motivasi aja karena saya selalu mau memberikan yang terbaik di setiap pertandingan," sambungnya.

