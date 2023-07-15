Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Lolos ke Final Wimbledon 2023, Ons Jabeur Akui Masih Tak Sangka

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |00:03 WIB
Lolos ke Final Wimbledon 2023, Ons Jabeur Akui Masih Tak Sangka
Petenis asal Tunisia, Ons Jabeur. (Foto Reuters)
A
A
A

LONDON – Petenis asal Tunisia, Ons Jabeur mengaku tak menyangka dirinya bisa lolos ke final Wimbledon 2023. Bagi Jabeur, lolos ke final turnamen grand slam tersebut bukanlah hal sesuatu yang sering ia lakukan, bahkan ia merasa dulu mungkin takkan pernah mencapai posisinya sekarang ini.

Akan tetapi, kini kenyataannya petenis tunggal putri Tunisia itu sukses melangkahkan diri ke final Wimbledon 2023. Ia lolos usai melakukan comeback gemilang atas petenis ranking dua dunia, Aryna Sabalenka, di semifinal.

Jabeur kembali lolos ke final Wimbledon 2023 setelah mengalahkan Sabalenka pada laga semifinal yang berlangsung di All England Club, London, Inggris, pada Kamis 13 Juli 2023 malam WIB. Sempat kalah di set pertama, dia bangkit dan sukses menutup pertandingan dengan kemenangan di angka 6-7 (5-7), 6-4 dan 6-3.

Hasil tersebut mengulangi pencapaiannya tahun lalu di mana dia juga sukses melenggang ke final Wimbledon 2022. Sayangnya, dia harus puas pulang sebagai runner up setelah takluk dari bintang Kazakhstan, Elena Rybakina, di partai pamungkas.

Petenis berusia 28 tahun itu pun sangat terpukul dengan kekalahannya tahun lalu tersebut. Namun, kini dia mengklaim bahwa dirinya telah berkembang menjadi pemain yang berbeda. Menurutnya, dirinya yang dulu bakal kalah dari pertarungan sengit kontra Sabalenka.

Ons Jabeur

"Mungkin saya yang dulu akan kalah dalam pertandingan itu hari ini. Mungkin 12 bulan lalu, pastinya. Mungkin juga sedikit sebelumnya, seperti enam bulan lalu. Saya pemain yang berbeda,” kata Jabeur dilansir dari Independent, Sabtu (15/7/2023).

“Saya berusaha keras pada diri saya sendiri seperti orang gila. Anda tidak tahu apa yang saya lakukan. Setiap kali ada sesuatu, saya sangat keras dengan diri saya sendiri, mencoba untuk memperbaiki segalanya. Terkadang sangat tidak sabar, yang tidak baik,” tambahnya.

"Mungkin cedera saya memperlambat saya dan mengajari saya untuk bersabar dan menerima apa yang terjadi,” tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/19/40/2848827/segini-total-hadiah-yang-didapat-juara-wimbledon-2023-carlos-alcaraz-1YCCAMlhbH.JPG
Segini Total Hadiah yang Didapat Juara Wimbledon 2023 Carlos Alcaraz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/18/40/2848224/gagal-juara-wimbledon-2023-karena-carlos-alcaraz-novak-djokovic-dia-pemain-lengkap-perpaduan-saya-rafael-nadal-dan-roger-federer-RHbbsB0yPd.jpg
Gagal Juara Wimbledon 2023 karena Carlos Alcaraz, Novak Djokovic: Dia Pemain Lengkap, Perpaduan Saya, Rafael Nadal, dan Roger Federer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/17/40/2847579/juara-wimbledon-2023-usai-menang-atas-novak-djokovic-carlos-alcaraz-senang-bukan-main-kweYIq7dQ9.jpg
Juara Wimbledon 2023 Usai Menang atas Novak Djokovic, Carlos Alcaraz Senang Bukan Main!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/17/40/2847404/hasil-final-wimbledon-2023-kalahkan-novak-djokovic-carlos-alcaraz-sabet-gelar-juara-pHu9j6wvEc.jpg
Hasil Final Wimbledon 2023: Kalahkan Novak Djokovic, Carlos Alcaraz Sabet Gelar Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/40/2847134/takluk-dari-marketa-vondrousova-di-final-grand-slam-ons-jabeur-sebut-ini-kekalahan-terpahitnya-Tc3avpz2Ig.jpg
Takluk dari Marketa Vondrousova di Final Grand Slam, Ons Jabeur Sebut Ini Kekalahan Terpahitnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/40/2847116/raih-gelar-grand-slam-pertama-marketa-vondrousova-sebut-ons-jabeur-petenis-yang-menginspirasi-BsGRS2skjz.jpg
Raih Gelar Grand Slam Pertama, Marketa Vondrousova Sebut Ons Jabeur Petenis yang Menginspirasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement