Gagal di Nomor Beregu Badminton Asia Junior Championships 2023, Alwi Farhan Berniat Tebus Dosa di Nomor Perorangan

GAGAL di nomor beregu Badminton Asia Junior Championships 2023, Alwi Farhan berniat tebus dosa di nomor perorangan. Kejuaraan bulu tangkis junior level Asia ini beralih kepada nomor perorangan mulai Rabu (12/7/2023) ini.

Indonesia sukses melaju ke partai puncak pada nomor beregu Badminton Asia Junior Championships 2023. Alwi Farhan dan kolega harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 2-3 pada laga final.

Alwi Farhan sebenarnya menang di final yang membuat Indonesia unggul 2-1. Namun, itu tak mampu diteruskan oleh rekan-rekan setimnya di dua pertandingan berikutnya hingga Jepang berbalik unggul dan menang 3-2.

Meski begitu, Alwi langsung move on dalam melakoni laga di nomor perorangan yang dimulai hari ini. Hasilnya pemain asal Surakarta itu sukses memenangi laga babak 64 besar atas wakil Singapura, Remus Ng dengan skor 21-9 dan 23-21.

"Hari ini kembali lagi setelah kemarin main beregu, mungkin hasilnya kemarin dibilang kurang puas tapi tidak boleh terbawa suasana sedih," ujar Alwi kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di GOR Amongraga, Rabu (12/7/2023).