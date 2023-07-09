Daniel Ricciardo Bersedia Bela Scuderia AlphaTauri di F1 2024 dengan Satu Syarat

DANIEL Ricciardo bersedia bela Scuderia AlphaTauri di F1 2024 dengan satu syarat. Sang pembalap asal Australia bersedia menerima pinangan tersebut asalkan itu menciptakan jalur untuknya kembali ke Red Bull.

Sang pembalap berusia 34 tahun menjadi pembalap reserve Red Bull untuk Max Verstappen dan Sergio Perez untuk saat ini. Dia kehilangan kursinya di McLaren setelah melalui musim 2022 dengan penuh kesulitan.

Ricciardo belakangan mengakui bahwa dia bermimpi untuk mengakhiri kariernya di F1 dengan kembali membalap untuk Red Bull. Namun, pergerakan di tahun depan nampak tidak memungkinkan karena Max Verstappen tak mungkin tergeser dan Sergio Perez masih dikontrak hingga akhir 2024.

Di sisi lain, tim satelit Red Bull, Scuderia AlphaTauri, berpotensi memiliki ruang di musim depan seiring dengan penampilan buruk Nyck de Vries musim ini. Ricciardo membuka kemungkinan untuk membela AlphaTauri, asalkan dirinya mendapat jaminan kembali balapan untuk Red Bull Racing pada tahun berikutnya.

“Saya masih terbuka. Jika itu seperti ‘inilah Anda dan Anda menandatangani kontrak tiga tahun dan itulah satu-satunya tempat Anda’, maka tidak. Itu mungkin bukan kesepakatan yang saya inginkan,” kata Ricciardo, dilansir dari Crash.