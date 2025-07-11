Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Christian Horner Dipecat Red Bull Racing, Max Verstappen Pilih Bertahan?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |22:10 WIB
Christian Horner Dipecat Red Bull Racing, Max Verstappen Pilih Bertahan?
Akankah Max Verstappen di Red Bull Racing setelah Christian Horner dipecat? (Foto: Instagram/@redbullracing)
A
A
A

RED Bull Racing secara mengejutkan memecat Christian Horner dari kursi CEO dan Kepala Tim. Apakah hal ini akan berdampak pada Max Verstappen?

Balapan F1 2025 dapat disaksikan langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Diganti Laurent Mekies

Christian Horner (Jason Cairnduff/Reuters)

Kabar menghebohkan itu muncul pada Rabu 9 Juli 2025 sore WIB. Horner resmi dilepas dari jabatan CEO serta Kepala Tim Red Bull Racing. Posisinya akan digantikan oleh Laurent Mekies.

Berbagai spekulasi beredar mengenai perihal pemecatan Horner. Ia disebut-sebut mulai kehilangan bekingan seturut wafatnya pemilik Red Bull Dietrich Mateschitz pada 2022.

Tahun lalu bahkan posisi Horner terancam gara-gara kasus dugaan kekerasan seksual kepada karyawan Red Bull Racing. Namun, nama pria asal Inggris itu kemudian diputihkan usai investigasi internal.

Kepergian Horner, yang sudah 20 tahun bercokol di kursi kepala tim, menimbulkan pertanyaan soal nasib Verstappen. Pria asal Belanda itu sempat santer dirumorkan akan hengkang ke tim lain di akhir F1 2025.

Saat internal Red Bull bergejolak tahun lalu, sudah tersiar bakar pihak Verstappen yang diwakili sang ayah Jos Verstappen, tak lagi menghendaki keberadaan Horner. Kali ini, mereka mendapatkan apa yang diinginkan.

 

