HOME SPORTS F1 & A1

Max Verstappen Digoda Kontrak Rp5 Triliun untuk Keluar dari Red Bull!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 20 April 2025 |01:16 WIB
Max Verstappen Digoda Kontrak Rp5 Triliun untuk Keluar dari Red Bull!
Max Verstappen digoda kontrak bernilai fantastis agar keluar dari Red Bull Racing (Foto: Instagram/@maxverstappen1)
A
A
A

MAX Verstappen digoda kontrak fantastis agar keluar dari Red Bull Racing. Sebuah tim dikabarkan siap memberinya kontrak senilai 264 juta Euro (setara Rp5,1 triliun) selama tiga musim!

Verstappen tampak kesulitan bersaing di F1 2025. Juara dunia bertahan tersebut tengah berjuang keras bersama Red Bull untuk mengimbangi McLaren F1 Team.

1. Pindah

Max Verstappen (Foto: F1)
Max Verstappen (Foto: F1)

Hingga seri keempat F1 2025, Verstappen baru sekali merasakan kemenangan di F1 GP Jepang 2025. Ia masih bergelut dengan mobil RB21 yang ternyata punya banyak kekurangan.

Tidak heran bila Red Bull dan perwakilan Verstappen menggelar rapat darurat usai F1 GP Bahrain 2025 pekan lalu di Sirkuit Internasional Bahrain, Sakhir. Isu kepindahan sang pembalap pun menguat.

2. Kontrak Fantastis

Laman Crash melaporkan pada Minggu (20/4/2025), sebuah tim siap menampung Verstappen musim depan. Kontrak bernilai fantastis yakni 264 juta Euro (setara Rp5,1 triliun) untuk 2026-2028 sudah ditawarkan.

Menurut laman yang sama, tim tersebut adalah Aston Martin F1 Team. Sebab, tim yang bermarkas di Silverstone, Inggris, itu disebut segera berganti kepemilikan dari Lawrence Stroll ke Public Investment Fund (PIF) dari Arab Saudi!

 

