HOME SPORTS NETTING

Alwi Farhan Janji Berikan yang Terbaik Jelang Laga Pembuka Indonesia di Badminton Asia Junior Championships 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |01:00 WIB
Alwi Farhan Janji Berikan yang Terbaik Jelang Laga Pembuka Indonesia di Badminton Asia Junior Championships 2023
Alwi Farhan siap tampil maksimal demi Indonesia di Badminton Asia Junior Championships 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

ALWI Farhan janji berikan yang terbaik jelang laga pembuka Indonesia di Badminton Asia Junior Championships 2023. Indonesia akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Vietnam pada Sabtu (8/7/2023) pagi WIB.

Pertandingan antara Indonesia dan Vietnam adalah untuk nomor beregu campuran. Laga itu akan dilangsungkan di GOR Amongraga, Yogyakarta, dan Alwi bersiap untuk memberikan yang terbaik untuk Merah-Putih.

Tim Indonesia

"Kami ingin memberikan yang terbaik. Sejauh ini kondisi tim kami sudah siap dan pastinya saya jika diturunkan juga siap menyumbangkan poin untuk Indonesia," ujar Alwi dikutip dari rilis resmi PBSI, Jumat (7/7/2023).

Indonesia menyiapkan diri dengan serius guna menghadapi Vietnam besok. Tidak tanggung-tanggung, mereka berlatih selama empat jam di GOR Waroeng Badminton Academy, Umbulharjo, Yogyakarta, Jumat (7/7/2023).

Alwi mengaku sudah mulai terbiasa dengan atmosfer GOR Amongraga, tempat berlangsungnya Badminton Asia Junior Championships 2023. Kendati lapangan cukup berangin, pebulu tangkis kelahiran 12 Mei 2005 itu mengaku sudah mulai terbiasa.

