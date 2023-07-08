Pelatih Ganda Putri Indonesia Fokuskan Hal Ini Jelang Badminton Asia Junior Championships 2023

PELATIH ganda putri Indonesia, Enroe Suryanto, fokus kepada pembinaan mentalitas jelang Badminton Asia Junior Championships 2023. Indonesia akan berduel kontra Vietnam pada laga perdana di Grup A.

Indonesia dan Vietnam akan berduel di GOR Amongraga, Yogyakarta, Sabtu (8/7/2023) pada pukul 09.00 WIB. Skuad Merah-Putih mengaku siap tempur untuk gelaran ini.

Enroe menuturkan bahwa dirinya telah menyiapkan timnya sebaik mungkin jelang hadapi Vietnam. Yang menjadi fokusnya belakangan adalah menguatkan mentalitas karena sektor ganda putri berpotensi menjadi penentu kemenangan.

"Sekarang saya tinggal fokus untuk menguatkan mental bertanding para pemain karena sektor ganda putri bisa menjadi penentu kemenangan tim," jelas Enroe dalam rilis PBSI, Jumat (7/7/2023).

Dari segi teknik dan fisik, para pemain asuhannya tidak jauh berbeda dengan wakil-wakil negara lain. Oleh karena itu, yang difokuskan olehnya adalah penguatan mental agar bisa tampil gemilang.