HOME SPORTS NETTING

Jelang Tampil di Badminton Asia Junior Championships 2023, Chiara Marvella Tak Miliki Target Khusus

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |00:03 WIB
Jelang Tampil di Badminton Asia Junior Championships 2023, Chiara Marvella Tak Miliki Target Khusus
Tunggal Putri Indonesia, Chiara Marvella. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

YOGYAKARTA – Jelang Badminton Asia Junior Championships (AJC) 2023, tunggal putri Indonesia, Chiara Marvella Handoyo, mengaku akan berusaha tampil semaksimal mungkin. Ia pun tak memiliki target khusus di turnamen tersebut, karena untuk saat ini fokusnya adalah bermain sebaik mungkin.

Soal hasil, Chiara menyebutkan semua itu kehendak Tuhan. Namun, meski tak memiliki target, Chiara menegaskan bahwa dirinya tentu akan tetap mengincar kemenangan.

“Kalau target mau berusaha maksimal dulu sih, kalau hasil serahkan ke Tuhan aja,” kata Chiara sambil tersenyum kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (7/7/2023).

AJC 2023 bisa dikatakan menjadi pengalaman pertama Chiara tampil di turnamen tersebut. Dia akan turun di nomor perorangan karena tak masuk dalam skuad Indonesia di nomor beregu.

Chiara Marvella

Dengan begitu, pemain berusia 18 tahun tersebut bakal bermain pada 12-16 Juli 2023 mendatang di GOR Amongrogo, Yogyakarta. Sebab, nomor beregu dipertandingkan lebih awal pada 7-11 Juli.

Chiara menjadi salah satu andalan Tim Merah-Putih di nomor perorangan dari tujuh wakil Indonesia yang tampil di sektor tunggal putri. Pasalnya, belum lama ini dia baru saja menjadi runner up di turnamen level senior, yakni Lithuania International 2023.

Halaman:
1 2
