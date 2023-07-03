Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Novak Djokovic Blak-blakan Ungkap Lawan Terkuatnya di Wimbledon 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |03:15 WIB
Novak Djokovic Blak-blakan Ungkap Lawan Terkuatnya di Wimbledon 2023
Novak Djokovic saat berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Bintang tunggal putra tenis, Novak Djokovic, blak-blakan mengungkap lawan paling diwaspadai di Wimbledon 2023. Dia adalah Carlos Alcaraz.

Djokovic seniri menilai akan selalu ada lawan tangguh yang dihadapinya di setiap kejuaraan, termasuk Wimbledon 2023. Dia pun menganggap petenis nomor satu dunia asal Spanyol, Carlos Alcaraz, sebagai salah satu pemain yang bisa menjadi batu sandungannya.

Novak Djokovic

Meski begitu, Djokovic ogah gentar. Dia mengaku tetap termotivasi untuk memenangkan Grand Slam ketiganya tahun ini, tak peduli siapa pun yang akan dihadapinya nanti.

“Selalu ada lawan kuat di luar sana. Selalu ada dan akan selalu ada. Carlos adalah pria yang sangat baik yang membawa dirinya dengan sangat dewasa menurut saya untuk seorang anak berusia 20 tahun,” kata Djokovic, dilansir dari Tennis365, Senin (3/7/2023).

“Dia sudah memiliki banyak penghargaan atas namanya, membuat sejarah permainan ini begitu muda. Dia bagus untuk olahraga ini sebagai pemain yang membawa banyak intensitas, energi di lapangan, dan juga sangat rendah hati dan memiliki kepribadian yang baik di luar lapangan,” tambahnya.

“Bagi saya, saya tidak perlu memiliki Carlos atau orang lain untuk benar-benar menemukan dorongan dan motivasi ekstra ketika saya memasuki grand slam karena saya tahu bahwa saya harus memenangkan tujuh pertandingan untuk memenangkan gelar,” jelas petenis asal Serbia itu.

Halaman:
1 2
