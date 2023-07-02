Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Wimbledon 2023: Andy Murray Berharap Bisa Menantang Novak Djokovic

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |00:12 WIB
Wimbledon 2023: Andy Murray Berharap Bisa Menantang Novak Djokovic
Andy Murray dan Novak Djokovic kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Petenis asal Inggris, Andy Murray, menatap penuh optimistis perjalanannya di pentas Wimbledon 2023. Dia bahkan berharap bisa menantang petenis top dunia, Novak Djokovic.

Dengan tegas, Murray menyatakan tak keberatan jika harus berhadapan dengan Djokovic. Dia malah senang jika hal itu bisa terjadi di Wimbledon 2023.

Novak Djokovic

Murray dan Djokovic sendiri bisa saja bertemu di Wimbledon 2023, bahkan sebelum babak final. Kendati demikian, Murray mengaku justru senang jika bisa berhadapan dengan rivalnya tersebut.

"Tentu saja saya akan senang jika bisa melawan Djokovic lagi," tegas Murray, dilansir dari Tennis World, Minggu (2/7/2023).

"Saya lupa kapan terakhir kali kami bertemu. Sepertinya itu terjadi saat di Doha pada 2017 silam. Itu sudah terjadi sangat lama," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/19/40/2848827/segini-total-hadiah-yang-didapat-juara-wimbledon-2023-carlos-alcaraz-1YCCAMlhbH.JPG
Segini Total Hadiah yang Didapat Juara Wimbledon 2023 Carlos Alcaraz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/18/40/2848224/gagal-juara-wimbledon-2023-karena-carlos-alcaraz-novak-djokovic-dia-pemain-lengkap-perpaduan-saya-rafael-nadal-dan-roger-federer-RHbbsB0yPd.jpg
Gagal Juara Wimbledon 2023 karena Carlos Alcaraz, Novak Djokovic: Dia Pemain Lengkap, Perpaduan Saya, Rafael Nadal, dan Roger Federer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/17/40/2847579/juara-wimbledon-2023-usai-menang-atas-novak-djokovic-carlos-alcaraz-senang-bukan-main-kweYIq7dQ9.jpg
Juara Wimbledon 2023 Usai Menang atas Novak Djokovic, Carlos Alcaraz Senang Bukan Main!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/17/40/2847404/hasil-final-wimbledon-2023-kalahkan-novak-djokovic-carlos-alcaraz-sabet-gelar-juara-pHu9j6wvEc.jpg
Hasil Final Wimbledon 2023: Kalahkan Novak Djokovic, Carlos Alcaraz Sabet Gelar Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/40/2847134/takluk-dari-marketa-vondrousova-di-final-grand-slam-ons-jabeur-sebut-ini-kekalahan-terpahitnya-Tc3avpz2Ig.jpg
Takluk dari Marketa Vondrousova di Final Grand Slam, Ons Jabeur Sebut Ini Kekalahan Terpahitnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/40/2847116/raih-gelar-grand-slam-pertama-marketa-vondrousova-sebut-ons-jabeur-petenis-yang-menginspirasi-BsGRS2skjz.jpg
Raih Gelar Grand Slam Pertama, Marketa Vondrousova Sebut Ons Jabeur Petenis yang Menginspirasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement