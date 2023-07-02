Wimbledon 2023: Andy Murray Berharap Bisa Menantang Novak Djokovic

LONDON – Petenis asal Inggris, Andy Murray, menatap penuh optimistis perjalanannya di pentas Wimbledon 2023. Dia bahkan berharap bisa menantang petenis top dunia, Novak Djokovic.

Dengan tegas, Murray menyatakan tak keberatan jika harus berhadapan dengan Djokovic. Dia malah senang jika hal itu bisa terjadi di Wimbledon 2023.

Murray dan Djokovic sendiri bisa saja bertemu di Wimbledon 2023, bahkan sebelum babak final. Kendati demikian, Murray mengaku justru senang jika bisa berhadapan dengan rivalnya tersebut.

"Tentu saja saya akan senang jika bisa melawan Djokovic lagi," tegas Murray, dilansir dari Tennis World, Minggu (2/7/2023).

"Saya lupa kapan terakhir kali kami bertemu. Sepertinya itu terjadi saat di Doha pada 2017 silam. Itu sudah terjadi sangat lama," lanjutnya.