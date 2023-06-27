Jack Miller Beri Tanggapan soal Nasib Sial Red Bull KTM di MotoGP Belanda 2023: Kami Akan Bangkit di Silverstone!

JACK Miller beri tanggapan soal nasib sial Red Bull KTM di MotoGP Belanda 2023. Pembalap asal Australia itu cukup menyayangkan timnya terkena nasib sial di Sirkuit Assen, Minggu 25 Juni 2023 malam WIB.

Sekadar informasi, dua pembalap Red Bull KTM mengalami nasib tidak mengenakan di balapan utama MotoGP Belanda 2023. Jack Miller gagal finis lantaran terjatuh di awal-awal balapan.

Di sisi lain, Brad Binder gagal meraih podium, meski menginjak garis finis pada posisi ketiga di Sirkuit Assen. Penyebabnya, Brad Binder terlebih dulu menginjak area hijau, ketika ditempel ketat Aleix Espargaro.

Hal itu membuatnya terkena long lap penalty. Dengan demikian posisi Binder turun ke peringkat empat. Alhasil, pembalap asal Afrika Selatan itu gagal meraih podium di MotoGP Belanda 2023.

Bagi Jack Miller dua hal itu jadi hari sial buat timnya. Padahal ia meyakini, setelan motornya sudah dalam kondisi yang sangat baik untuk meraih poin penuh.

“Kami mengambil sisi positif dari balapan di Belanda. Motornya memiliki performa yang bagus di sini (Assen). Kami juga telah memperbaiki getaran yang kami alami,” ucapnya dikutip dari ANTARA.