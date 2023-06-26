Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Panpel Sediakan Pusat Informasi, Permudah Penonton Beli Tiket FIBA World Cup 2023

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |02:03 WIB
Panpel Sediakan Pusat Informasi, Permudah Penonton Beli Tiket FIBA World Cup 2023
Indonesia jadi tuan rumah FIBA World Cup 2023 (Foto: Laman resmi FIBA Basketball)
A
A
A

JAKARTA – Panitia Pelaksana Lokal (LOC) FIBA World Cup 2023 Indonesia bersiap menyelenggarakan hajatan besar basket dunia. Sebab demikian, LOC FIBA World Cup 2023 Indonesia menyediakan loket pembelian tiket di Mall Kota Kasablanka agar penonton bisa mudah membeli tiket pertandingan.

Loket atau stan informasi penjualan tiket di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, bertempat di lantai LG. Stan itu sudah beroperasi sejak 23 Juni hingga 16 Juli 2023.

FIBA World Cup 2023

"Stan tersebut sifatnya asistensi untuk pembeli tiket agar lebih mudah. Tiket hanya bisa dibeli online di website resmi FIBA, jadi petugas di stan akan membantu orang-orang yang hendak membeli tiket,” ucap Sekjen LOC FIBA Basketball World Cup 2023 Indonesia Junas Miradiarsyah di Jakarta.

“Berkaca dari pengalaman di FIBA Asia Cup, orang susah beli tiket, terus ada kendala, mereka bingung. Dengan adanya asistensi, mereka akan dipandu dan dipastikan sudah mendapatkan tiket,” timpalnya.

“Kadang ada yang pembayarannya bermasalah, padahal dia salah pilih, atau bingung menentukan kategorinya, bisa dibantu di stan yang kita buat tersebut,” paparnya.

Lebih jauh, Junas mengatakan LOC juga menyediakan layanan call center. Nantinya para penonton bisa menghubungi nomor yang disediakan jika bermasalah dalam pembelian tiket.

“Atau jika tidak bisa datang ke stan di sini, dapat menghubungi hotline tiket di nomor 085280109308," ucapnya, menambahkan.

