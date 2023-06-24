Daftar Wakil Indonesia di Australia Open 2023: Ada Anthony Sinisuka Ginting hingga Fajar Alfian/Rian Ardianto!

Anthony Sinisuka Ginting ikut serta di Australia Open 2023 (Foto: PBSI)

DAFTAR wakil Indonesia di Australia Open 2023 sudah dapat diketahui. Ada Anthony Sinisuka Ginting hingga Fajar Alfian/Rian Ardianto ikut serta di turnamen level 500 ini.

Ajang tersebut akan digelar di Sydney, Australia pada 1-6 Agustus 2023. Para pebulutangkis akan memperebutkan hadiah total USD 420.000 atau setara dengan sekitar Rp 6,3 miliar.

Dari sektor tunggal putra, Indonesia mengirimkan tiga perwakilan. Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, dan Shesar Hiren Rhustavito akan berjibaku untuk memperebutkan gelar turnamen level super 500 tersebut.

Tanpa Gregoria Mariska Tunjung, tiga wakil lainnya siap membanggakan Merah Putih, yakni Putri Kusuma Wardani, Komang Ayu Cahya Dewi, dan Ester Nurumi Tri Wardoyo yang memulai dari babak kualifikasi.

Tiga pebulutangkis lainnya juga menempati daftar cadangan di Australia Open 2023 sektor tunggal putri. Mereka ialah Stephani Widjaja, Bilqis Prasista, dan Tasya Farahnailah.

Enam wakil di sektor ganda putra juga akan berjuang di ajang tersebut. Indonesia sejatinya direncanakan mengirim tujuh wakil, tetapi Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon memutuskan mundur.