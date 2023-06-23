Alvaro Bautista Disebut Bakal Gunakan Wildcard untuk Mentas di MotoGP, Bos Ducati Bilang Begini!

ALVARO Bautista disebut bakal gunakan wildcard untuk mentas di kelas MotoGP. Perihal itu, Ducati pun buka suara.

Menurut Kepala Teknis Ducati Corse, Marco Zambenedetti saat ini, Bautista fokus mentas di ajang World Superbike (WSBK). Namun demikian, Zambenedetti tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa mendatang.

"Semuanya tergantung dengan perasaan Bautista terkait motor dan mesinnya. Tapi, perlu diingat bahwa tujuan dan fokus utama Bautista saat ini adalah WSBK, untuk mempertahankan posisi puncaknya,” ucapnya pada keterangan resmi WSBK dikutip dari ANTARA.

“Tapi, tidak ada yang tahu nantinya seperti apa. Di akhir kejuaraan (WSBK), jika ada waktu, kita lihat saja," ucapnya.

Tak jauh beda, bos Ducati, Gigi Dall'Igna menambahkan masih terlalu dini bicara soal Bautista di MotoGP. Pasalnya, masih ada Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini yang jadi pembalap utama Ducati di MotoGP.

"Terlalu dini untuk mengetahuinya. Musimnya sangat panjang, dan kita mungkin akan tiba di akhir dengan rasa lelah yang luar biasa. Tapi, ya, lihat saja nanti, karena ini bukan target kami saat ini," ujar Dall'Igna.

"Yang pasti, saya pikir dia bisa melakukannya dengan baik dengan motornya, tapi jujur, saya tidak ingin terlalu memikirkannya. Saya ingin melihatnya tersenyum ketika dia melompat dari motor, itu saja," imbuhnya.

Di sisi lain, Manajer Tim Ducati Aruba.It Racing Serafino Foti juga berbicara tentang potensi wildcard. Meski mengaku fokusnya tetap mempertahankan gelar WSBK, Foti mengatakan potensi itu bisa saja terjadi asal dengan persetujuan dari Bautista.