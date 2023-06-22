Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Petik Pelajaran Berharga dari MotoGP Jerman 2023, Fabio Quartararo Bongkar Tekadnya di MotoGP Belanda 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |02:00 WIB
Petik Pelajaran Berharga dari MotoGP Jerman 2023, Fabio Quartararo Bongkar Tekadnya di MotoGP Belanda 2023
Fabio Quartararo saat membalap di MotoGP Jerman 2023 (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo mengaku telah memetik pelajaran berharga setelah tampil di MotoGP Jerman 2023 pada Minggu (18/6/2023) lalu. Quartararo pun bertekad untuk tampil menggila dan meraih hasil positif di MotoGP Belanda 2023.

Untuk diketahui, Fabio Quartararo dan pembalap lainnya akan kembali turun ke lintasan di MotoGP Belanda 2023. Seri kedelapan MotoGP 2023 itu akan dihelat di Sirkuit Assen, Belanda, pada 23-25 Juni 2023 mendatang.

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo sendiri masih belum menunjukkan performa terbaiknya dengan motor M1 2023. Dalam sesi sprint race di MotoGP Jerman 2023, dia menggunakan ban soft dan hanya mampu finis di peringkat ke-13.

Sementara pada balapan utama di Sirkuit Sachsenring itu, pembalap berjuluk El Diablo tersebut memilih menggunakan ban medium. Hasilnya, dia juga kembali finis di urutan ke-13.

Hasil tersebut pun membuat Fabio Quartararo tertahan di peringkat kedelapan klasemen sementara pembalap MotoGP 2023 dengan torehan 57 poin. Kampiun MotoGP 2021 itu tertinggal 103 poin dari sang pemuncak klasemen, Francesco Bagnaia.

Fabio Quartararo pun mengaku telah mendapat pelajaran berharga dari MotoGP Jerman 2023. Rider berpaspor Prancis itu menegaskan enggan menyesali hasil yang kurang memuaskan di Jerman.

Halaman:
1 2
