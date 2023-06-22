Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Paolo Ciabatti Tegaskan Tak Ada Tempat untuk Marc Marquez di Ducati, Ini Penyebabnya!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |00:00 WIB
Paolo Ciabatti Tegaskan Tak Ada Tempat untuk Marc Marquez di Ducati, Ini Penyebabnya!
Paolo Ciabatti tegaskan tak ada tempat bagi Marc Marquez di Ducati (Foto: Reuters)
A
A
A

DIREKTUR Balap Ducati Corse, Paolo Ciabatti, menegaskan tidak ada tempat untuk Marc Marquez untuk pindah ke timnya di musim depan. Ciabatti merasa sudah cukup puas dengan line up delapan pembalap yang dimiliki tim pabrikan asal Italia itu.

Ya, Marc Marquez masih kesulitan untuk menemukan performa terbaiknya bersama Repsol Honda di awal musim MotoGP 2023. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu kerap kali terjatuh dan mengalami cedera sehingga membuatnya absen di sejumlah seri.

Marc Marquez

Parahnya, Marc Marquez mengalami kecelakaan sebanyak lima kali dalam 40 jam di MotoGP Jerman 2023. Marquez mengalami patah tulang pada ibu jari kirinya setelah terakhir kali jatuh di sesi pemanasan. Alhasil, dia pun memutuskan untuk mundur dari balapan utama MotoGP Jerman 2023.

Saat ini, Marc Marquez juga masih terseok-seok di papan bawah klasemen pembalap MotoGP 2023. Peraih enam gelar juara MotoGP itu baru mengumpulkan 15 poin dan menduduki peringkat ke-19.

Melihat hal itu, Paolo Ciabatti pun merasa kasihan dengan Marc Marquez yang menderita bersama Repsol Honda. Ciabatti bahkan setuju jika motor RCV213V yang ditunggangi Marquez terlalu dipaksakan sehingga menghasilkan banyak kecelakaan.

“Sungguh memilukan melihat seorang juara seperti Marc jatuh berkali-kali. Mencoba mendapatkan hasil jika motornya tidak tepat berisiko menimbulkan insiden yang melibatkan pembalap lain. Saya merasa kasihan pada Marc, juga melihat Honda dan Yamaha dalam kesulitan,” kata Paolo Ciabatti dilansir dari GPOne, Rabu (21/6/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement