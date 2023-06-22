Paolo Ciabatti Tegaskan Tak Ada Tempat untuk Marc Marquez di Ducati, Ini Penyebabnya!

DIREKTUR Balap Ducati Corse, Paolo Ciabatti, menegaskan tidak ada tempat untuk Marc Marquez untuk pindah ke timnya di musim depan. Ciabatti merasa sudah cukup puas dengan line up delapan pembalap yang dimiliki tim pabrikan asal Italia itu.

Ya, Marc Marquez masih kesulitan untuk menemukan performa terbaiknya bersama Repsol Honda di awal musim MotoGP 2023. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu kerap kali terjatuh dan mengalami cedera sehingga membuatnya absen di sejumlah seri.

Parahnya, Marc Marquez mengalami kecelakaan sebanyak lima kali dalam 40 jam di MotoGP Jerman 2023. Marquez mengalami patah tulang pada ibu jari kirinya setelah terakhir kali jatuh di sesi pemanasan. Alhasil, dia pun memutuskan untuk mundur dari balapan utama MotoGP Jerman 2023.

Saat ini, Marc Marquez juga masih terseok-seok di papan bawah klasemen pembalap MotoGP 2023. Peraih enam gelar juara MotoGP itu baru mengumpulkan 15 poin dan menduduki peringkat ke-19.

Melihat hal itu, Paolo Ciabatti pun merasa kasihan dengan Marc Marquez yang menderita bersama Repsol Honda. Ciabatti bahkan setuju jika motor RCV213V yang ditunggangi Marquez terlalu dipaksakan sehingga menghasilkan banyak kecelakaan.

“Sungguh memilukan melihat seorang juara seperti Marc jatuh berkali-kali. Mencoba mendapatkan hasil jika motornya tidak tepat berisiko menimbulkan insiden yang melibatkan pembalap lain. Saya merasa kasihan pada Marc, juga melihat Honda dan Yamaha dalam kesulitan,” kata Paolo Ciabatti dilansir dari GPOne, Rabu (21/6/2023).