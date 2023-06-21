Advertisement
Asapi Francesco Bagnaia di MotoGP Jerman 2023, Jorge Martin: Saya Membalap Lebih Baik!

Dimas Khaidar , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |02:00 WIB
Jorge Martin akui dirinya membalap lebih baik ketimbang Francesco Bagnaia di MotoGP Jerman 2023 (Foto: Reuters)
PEMBALAP Pramac Ducati, Jorge Martin berhasil menjadi pemenang di MotoGP Jerman 2023 setelah mengasapi Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo). Martin pun mengakui jika Bagnaia memiliki peluang untuk menang, namun dia merasa kalau dirinya membalap lebih baik ketimbang sang juara bertahan.

Duel sengit tersaji dalam perebutan posisi pertama di MotoGP Jerman 2023, Minggu (18/6/2023). Tampil di Sirkuit Sachsenring, Jerman, Jorge Martin yang start dari posisi keenam mampu menyalip ke posisi kedua tak lama setelah balapan utama dimulai.

Jorge Martin

Tak hanya naik ke posisi kedua, Jorge Martin juga berhasil menyalip Francesco Bagnaia yang berada di posisi terdepan pada lap kedua. Setelahnya, Martin terus memimpin hingga Bagnaia berhasil mengambil alih posisi pertama pada lap 20.

Akan tetapi, Jorge Martin berhasil kembali menduduki posisi pertama ketika balapan memasuki tujuh lap terakhir. Alhasil, pembalap asal Spanyol itu pun mampu menyabet podium pertama dan mengasapi Pecco -sapaan akrab Bagnaia.

Setelah balapan, Jorge Martin mengaku menyaksikan pertarungannya dengan Francesco Bagnaia di televisi. Martin pun juga membeberkan kalau dirinya sempat mengalami kesulitan lantaran ban belakangnya sedikit bermasalah ketika menjelang balapan berakhir.

Halaman:
1 2
