HOME SPORTS MOTOGP

Terpuruk di Mugello, Fabio Quartararo Tatap MotoGP Jerman 2023 dengan Optimistis

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |01:00 WIB
Terpuruk di Mugello, Fabio Quartararo Tatap MotoGP Jerman 2023 dengan Optimistis
Fabio Quartararo menghadapi MotoGP Jerman 2023 dengan optimistis (Foto: Twitter/FabioQ20)
A
A
A

TERPURUK di Mugello, Fabio Quartararo tatap MotoGP Jerman 2023 dengan optimistis. Sang pembalap Monster Energy Yamaha memenangkan balapan di Sirkuit Sachsenring pada tahun lalu.

El Diablo – julukan Fabio Quartararo – masih belum bisa bangkit hingga seri keenam MotoGP 2023. Dia hanya mampu finis ke-11 dalam balapan utama MotoGP Italia 2023 di hari Minggu 11 Juni 2023 lalu.

Fabio Quartararo

Hanya sepekan kemudian, tepatnya pada 18 Juni 2023 nanti, MotoGP akan kembali bergulir di Jerman. Fabio Quartararo mengakui bahwa balapan di Mugello sangatlah berat.

Dia sudah tertinggal 77 poin dari Francesco Bagnaia di klasemen MotoGP 2023 pada saat ini. Namun, dia memiliki kenangan manis di Sachsenring setelah memenangkan balapan pada musim lalu.

"Mugello sangat berat, tapi kami belajar dari kesalahan kami," kata Quartararo, sebagaimana dilansir dari Antara.

Halaman:
1 2
