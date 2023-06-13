Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tak Mau Terpuruk Lama-Lama, Marc Marquez Berniat Bangkit di MotoGP Jerman 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |03:24 WIB
Tak Mau Terpuruk Lama-Lama, Marc Marquez Berniat Bangkit di MotoGP Jerman 2023
Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez. (Foto: MotoGP)
FLORENCE - Hasil minor kembali diraih pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez usai gagal finis di MotoGP Italia 2023. Usai balapan itu Marquez pun tak mau sedih lama-lama, karena ia ingin segera bangkit di MotoGP Jerman 2023.

Ya, Marquez lagi-lagi gagal finis usai terjatuh di tengah balapan. Itu berarti sudah dua kali beruntun Marquez tak bisa menyelesaikan balapan, insiden sebelumnya terjadi di seri Prancis.

Penampilan Marquez pun tak bisa dibilang burul. Ia sempat bersaing di barisan depan dalam gelaran yang dilangsungkan di Sirkuit Mugello, Florence, Italia, Minggu 11 Juni 2023 malam WIB.

Nahasnya, Marquez kehilangan kendali motornya di tikungan 15 dan terseret keluar lintasan. Atas kejadian itu, dirinya kembali gagal melewati garis finis.

Setelah ini, seri balapan MotoGP akan berlanjut ke Jerman dan para pembalap akan adu cepat di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, pada 17-19 Juni 2023. Sirkuit tersebut menjadi salah satu favorit Marquez, di mana dirinya kerap meraih hasil baik di sana.

Marc Marquez

"Kami datang dari waktu yang sangat sulit dan ini akan menyulitkan meskipun setelahnya dilangsungkan di Sachsenring. Kami akan mencoba memberikan yang terbaik dan pada Sabtu nanti kita lihat di mana posisi kami berada," ungkap Marquez dilansir dari Crash, Selasa (13/6/2023).

Halaman:
1 2
