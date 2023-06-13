Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Frustrasi Usai Gagal Finis di MotoGP Italia 2023, Alex Marquez: Ini Benar-Benar Memalukan!

Dimas Khaidar , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |01:00 WIB
Frustrasi Usai Gagal Finis di MotoGP Italia 2023, Alex Marquez: Ini Benar-Benar Memalukan!
Alex Marquez frustrasi usai gagal finis di MotoGP Italia 2023 (Foto: MotoGP)
PEMBALAP Gresini Racing, Alex Marquez harus puas gagal finis di MotoGP Italia 2023. Alex Marquez pun mengaku kalau kegagalan tersebut sangat memalukan.

Sebagaimana diketahui, seri keenam MotoGP 2023 bertajuk MotoGP Italia 2023 telah usai dilangsungkan di Sirkuit Mugello, Florence, Italia pada Minggu (11/6/2023). Dalam balapan tersebut, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) berhasil keluar sebagai pemenang dibuntuti duo pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin dan Johann Zarco yang masing-masing finis di posisi kedua dan ketiga.

Alex Marquez

Dalam balapan tersebut, Alex Marquez gagal mencapai garis finis. Dia membuat kesalahan sehingga terjatuh.

Alex Marquez pun mengakui kalau kecelakaan itu benar-benar memalukan. Pasalnya, dia membuat kesalahan kecil di tikungan ketiga saat bertarung dengan Luca Marini (Mooney VR46) dan Johann Zarco (Pramac Ducati).

"Ini benar-benar memalukan. Setelah begitu banyak nasib buruk, kami telah berhasil naik podium (di babak kualifikasi). Mungkin saya seharusnya senang dengan finis lima besar (pada balapan utama), tapi saya ingin memberikan semuanya dan mencoba lebih jauh," kata Alex, dikutip dari ANTARA, Senin (12/6/2023).

