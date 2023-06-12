Iga Swiatek Angkat Bicara soal Era Baru Grand Slam Putri Usai Sabet Gelar French Open 2023

PETENIS Polandia, Iga Swiatek angkat bicara soal era baru grand slam putri usai sabet gelar French Open 2023. Dia mengatakan tidak ingin berspekulasi terkait hal tersebut dan hanya fokus ke dirinya sendiri.

Sebagaimana diketahui, Iga Swiatek berhasil menjadi juara French Open 2023. Kepastian itu didapat setelah dirinya mengalahkan petenis Republik Ceko, Karolina Muchova di partai final.

Laga final antara Iga Swiatek kontra Karolina Muchova digelar di Philippe Chatrier Stade Roland Garros, Paris, Prancis, Sabtu (10/6/2023). Dalam laga tersebut, Iga Swiatek menang dengan skor 6-2, 7-5 dan 6-4 atas Karolina Muchova.

Selepas berhasil menjuarai French Open 2023, Iga Swiatek pun memberikan komentar terkait era baru grand slam putri. Petenis nomor satu dunia itu menegaskan tidak akan mendorong spekulasi era baru yang membuatnya bersaing dengan Aryna Sabalenka dan Elena Rybakina.

"Saya tidak benar-benar menganalisis itu, karena saya tahu ini adalah sesuatu yang kalian buat dan saya mengerti bahwa penggemar menyukainya," kata Iga Swiatek, seperti dikutip dari ANTARA, Minggu (11/6/2023).