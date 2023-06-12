Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Iga Swiatek Angkat Bicara soal Era Baru Grand Slam Putri Usai Sabet Gelar French Open 2023

Dimas Khaidar , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |02:00 WIB
Iga Swiatek Angkat Bicara soal Era Baru Grand Slam Putri Usai Sabet Gelar French Open 2023
Iga Swiatek raih gelar juara French Open 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

PETENIS Polandia, Iga Swiatek angkat bicara soal era baru grand slam putri usai sabet gelar French Open 2023. Dia mengatakan tidak ingin berspekulasi terkait hal tersebut dan hanya fokus ke dirinya sendiri.

Sebagaimana diketahui, Iga Swiatek berhasil menjadi juara French Open 2023. Kepastian itu didapat setelah dirinya mengalahkan petenis Republik Ceko, Karolina Muchova di partai final.

Iga Swiatek

Laga final antara Iga Swiatek kontra Karolina Muchova digelar di Philippe Chatrier Stade Roland Garros, Paris, Prancis, Sabtu (10/6/2023). Dalam laga tersebut, Iga Swiatek menang dengan skor 6-2, 7-5 dan 6-4 atas Karolina Muchova.

Selepas berhasil menjuarai French Open 2023, Iga Swiatek pun memberikan komentar terkait era baru grand slam putri. Petenis nomor satu dunia itu menegaskan tidak akan mendorong spekulasi era baru yang membuatnya bersaing dengan Aryna Sabalenka dan Elena Rybakina.

"Saya tidak benar-benar menganalisis itu, karena saya tahu ini adalah sesuatu yang kalian buat dan saya mengerti bahwa penggemar menyukainya," kata Iga Swiatek, seperti dikutip dari ANTARA, Minggu (11/6/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/40/3037066/kisah-bule-prancis-yang-minta-dinikahi-jonatan-christie-patah-hati-karena-sang-pebulu-tangkis-sunting-wanita-lain-BHsB8PQEjB.jpg
Kisah Bule Prancis yang Minta Dinikahi Jonatan Christie, Patah Hati karena sang Pebulu Tangkis Sunting Wanita Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/40/2916998/kisah-jonatan-christie-dapat-teriakan-kata-kata-positif-dari-sang-pelatih-hingga-juara-di-french-open-2023-Ejifw29xSl.jpg
Kisah Jonatan Christie, Dapat Teriakan Kata-Kata Positif dari sang Pelatih hingga Juara di French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/40/2916782/pengakuan-jonatan-christie-yang-merasa-emosional-usai-juarai-french-open-2023-IcFPSl4BQX.jpg
Pengakuan Jonatan Christie yang Merasa Emosional Usai Juarai French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/40/2914240/momen-bagas-maulana-shohibul-fikri-bersikap-tengil-kepada-wakil-denmark-di-final-french-open-2023-h1fyia41NH.jpg
Momen Bagas Maulana/Shohibul Fikri Bersikap Tengil kepada Wakil Denmark di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/40/2912772/kisah-jonatan-christie-yang-diajak-menikah-bule-prancis-di-final-french-open-2023-63DbwibcYz.jpg
Kisah Jonatan Christie yang Diajak Menikah Bule Prancis di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/40/2912410/momen-haru-dan-sedih-jonatan-christie-saat-dipeluk-hangat-sang-pelatih-irwansyah-usai-juara-french-open-2023-3Zibg7cER9.jpg
Momen Haru dan Sedih Jonatan Christie saat Dipeluk Hangat sang Pelatih Irwansyah Usai Juara French open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement