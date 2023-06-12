Karolina Muchova Tegaskan Tak Menyesal meski Gagal Juara French Open 2023, Ini Penyebabnya!

PETENIS Republik Ceko, Karolina Muchova menegaskan dirinya tidak menyesal meski gagal juara French Open 2023. Dia mengaku telah memberikan segalanya untuk bisa menjadi juara sehingga tidak ada yang perlu disesali.

Sebagaimana diketahui, Karolina Muchova menghadapi petenis asal Polandia, Iga Swiatek di partai puncak French Open 2023. Dalam laga yang dihelat di Philippe Chatrier Stade Roland Garros, Paris, Prancis, Sabtu (10/6/2023) itu, Karolina Muchova kalah lewat tiga set dengan skor 2-6, 5-7, dan 4-6.

Atas kekalahan tersebut, Karolina Muchova pun gagal merengkuh gelar juara dan harus puas finis sebagai runner-up French Open edisi kali ini. Meski begitu, dia mengaku tidak menyesal meski gagal sebagai juara.

"Saya memberikan segalanya di lapangan hari ini, jadi saya tidak perlu menyesal," kata Karolina Muchova, dilansir dari ANTARA, Minggu (11/6/2023).

Lebih lanjut, Karolina Muchoba mengakui kalau Iga Swiatek merupakan petenis nomor satu di dunia saat ini. Kendati demikian, dia justru optimistis performanya saat ini tidak jauh berbeda dengan Iga Swiatek.

"Sekarang saya tahu bahwa Iga adalah nomor satu dunia dan saya sangat dekat. Saya pikir sekarang saya bisa melakukannya," lanjut Karolina Muchova.