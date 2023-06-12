Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Karolina Muchova Tegaskan Tak Menyesal meski Gagal Juara French Open 2023, Ini Penyebabnya!

Dimas Khaidar , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |01:00 WIB
Karolina Muchova Tegaskan Tak Menyesal meski Gagal Juara French Open 2023, Ini Penyebabnya!
Karolina Muchova ketika berlaga di final French Open 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

PETENIS Republik Ceko, Karolina Muchova menegaskan dirinya tidak menyesal meski gagal juara French Open 2023. Dia mengaku telah memberikan segalanya untuk bisa menjadi juara sehingga tidak ada yang perlu disesali.

Sebagaimana diketahui, Karolina Muchova menghadapi petenis asal Polandia, Iga Swiatek di partai puncak French Open 2023. Dalam laga yang dihelat di Philippe Chatrier Stade Roland Garros, Paris, Prancis, Sabtu (10/6/2023) itu, Karolina Muchova kalah lewat tiga set dengan skor 2-6, 5-7, dan 4-6.

Karolina Muchova

Atas kekalahan tersebut, Karolina Muchova pun gagal merengkuh gelar juara dan harus puas finis sebagai runner-up French Open edisi kali ini. Meski begitu, dia mengaku tidak menyesal meski gagal sebagai juara.

"Saya memberikan segalanya di lapangan hari ini, jadi saya tidak perlu menyesal," kata Karolina Muchova, dilansir dari ANTARA, Minggu (11/6/2023).

Lebih lanjut, Karolina Muchoba mengakui kalau Iga Swiatek merupakan petenis nomor satu di dunia saat ini. Kendati demikian, dia justru optimistis performanya saat ini tidak jauh berbeda dengan Iga Swiatek.

"Sekarang saya tahu bahwa Iga adalah nomor satu dunia dan saya sangat dekat. Saya pikir sekarang saya bisa melakukannya," lanjut Karolina Muchova.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/40/3037066/kisah-bule-prancis-yang-minta-dinikahi-jonatan-christie-patah-hati-karena-sang-pebulu-tangkis-sunting-wanita-lain-BHsB8PQEjB.jpg
Kisah Bule Prancis yang Minta Dinikahi Jonatan Christie, Patah Hati karena sang Pebulu Tangkis Sunting Wanita Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/40/2916998/kisah-jonatan-christie-dapat-teriakan-kata-kata-positif-dari-sang-pelatih-hingga-juara-di-french-open-2023-Ejifw29xSl.jpg
Kisah Jonatan Christie, Dapat Teriakan Kata-Kata Positif dari sang Pelatih hingga Juara di French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/40/2916782/pengakuan-jonatan-christie-yang-merasa-emosional-usai-juarai-french-open-2023-IcFPSl4BQX.jpg
Pengakuan Jonatan Christie yang Merasa Emosional Usai Juarai French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/40/2914240/momen-bagas-maulana-shohibul-fikri-bersikap-tengil-kepada-wakil-denmark-di-final-french-open-2023-h1fyia41NH.jpg
Momen Bagas Maulana/Shohibul Fikri Bersikap Tengil kepada Wakil Denmark di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/40/2912772/kisah-jonatan-christie-yang-diajak-menikah-bule-prancis-di-final-french-open-2023-63DbwibcYz.jpg
Kisah Jonatan Christie yang Diajak Menikah Bule Prancis di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/40/2912410/momen-haru-dan-sedih-jonatan-christie-saat-dipeluk-hangat-sang-pelatih-irwansyah-usai-juara-french-open-2023-3Zibg7cER9.jpg
Momen Haru dan Sedih Jonatan Christie saat Dipeluk Hangat sang Pelatih Irwansyah Usai Juara French open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement