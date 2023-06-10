Gagal ke Semifinal Singapore Open 2023, Leo Rolly/Daniel Marthin Tetap Dapat Nilai Positif dari Herry IP

SINGAPORE – Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, gagal menembus babak semifinal Singapore Open 2023. Meski begitu, Leo/Daniel tetap dapat nilai positif dari sang pelatih, Herry Iman Pierngadi.

Herry IP menilai Leo/Daniel sudah berjuang luar biasa di babak perempatfinal Singapore Open 2023. Secara umum, Herry menilai Leo/Daniel sudah tampil dengan baik, tetapi pertandingan memang berjalan tak mudah.

Pertemuan Leo/Daniel melawan ganda Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, sendiri selalu ramai. Keduanya kerap mengalami menang-kalah dan bersaing secara sengit.

"Perjuangan Leo/Daniel saya nilai juga begitu luar biasa,” ujar Herry IP, dikutip dari ANTARA, Sabtu (10/6/2023).