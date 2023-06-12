Anthony Ginting Ungkap Perasaannya Usai Juara Singapore Open 2023: Seperti Main di Rumah Sendiri!

Anthony Ginting merasa bermain di rumah sendiri ketika tampil di ajang Singapore Open 2023 (Foto: PBSI)

PEBULU tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Ginting mengungkapkan perasaannya usai juara Singapore Open 2023. Dia mengaku merasa seperti bermain di rumah sendiri lantaran mendapatkan banyak dukungan setiap tampil di turnamen tersebut.

Sebagaimana diketahui, Anthony Ginting berhasil menjadi juara Singapore Open 2023. Kepastian itu didapat setelah dia mengalahkan wakil Denmark, Anders Antonsen di laga puncak dengan skor 21-16 dan 21-13 di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Singapura, Minggu (11/6/2023) sore WIB.

Selepas menyabet trofi juara, Anthony Ginting pun membeberkan perasaannya. Pebulu tangkis asal Cimahi itu merasa seperti bermain di rumah sendiri karena mendapat dukungan penuh dari penonton sejak masuk ke lapangan.

"Saya seperti bermain di rumah sendiri. Dari masuk ke lapangan sudah disupport penonton. Terima kasih dan bersyukur atas dukungannya," ujar Anthony Ginting seusai laga, Minggu (11/6/2023).

"Saya selalu merasa senang setiap datang ke Singapura," tambahnya.

Selain itu, Anthony Ginting juga membeberkan kunci utama mengalahkan Anders Antonsen di final Singapore Open 2023. Dia mengaku kemenangan di gim pertama merupakan faktor penentu karena membuatnya bermain jauh lebih tenang.