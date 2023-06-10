Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Terseok-seok di MotoGP, Marc Marquez Tak Kehilangan Kepercayaan dengan Honda

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |02:24 WIB
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
PEMBALAP Repsol Honda, Marc Marquez, tengah melewati masa-masa sulit di MotoGP. Harus terseok-seok menjalani kariernya dalam beberapa musim terakhir, Marquez ternyata tak kehilangan kepercayaan dengan timnya.

Marquez gagal meraih gelar juara di MotoGP sejak terakhir 2019. Hal itu sejatinya terjadi karena pembalap asal Spanyol itu kerap didera cedera.

Marc Marquez

Sejak memperpanjang kontrak dengan Repsol Honda pada 2019, Marquez kesulitan untuk kembali ke performa terbaiknya. Namun selain masalah fisik, Marquez juga gagal bersinar karena kondisi motor Honda yang kurang kompetitif belakangan ini.

Hal itu pun turut dirasakannya pada musim ini. Terlihat, Marquez kerap kesulitan untuk bersaing memperebutkan kemenangan. Tetapi, kondisi itu tak membuat Marquez kehilangan kepercayaannya dengan Honda. Dia masih tetap yakin bisa bangkit dari masa sulitnya saat ini.

