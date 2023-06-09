Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini Tak Sabar Kembali Mengaspal di MotoGP Italia 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |01:04 WIB
Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini Tak Sabar Kembali Mengaspal di MotoGP Italia 2023
Francesco Bagnaia tak sabar kembali mengaspal di MotoGP Italia 2023 (Foto: Twitter/peccobagnaia)
A
A
A

FRANCESCO Bagnaia dan Enea Bastianini tak sabar kembali mengaspal di MotoGP Italia 2023. Kedua pembalap Ducati Lenovo tersebut ingin memenangkan balapan di kandang sendiri pada akhir pekan ini, mulai 9 hingga 11 Juni 2023.

MotoGP 2023 akhirnya kembali bergulir setelah hampir sebulan sejak seri Prancis pada 12-14 Mei 2023 lalu. Akhir pekan ini, giliran Sirkuit Mugello di Italia yang akan menjadi ajang balap motor terelite dunia tersebut.

Francesco Bagnaia

Ducati bermain di kandangnya dan pembalap utama mereka, Francesco Bagnaia, punya rekam jejak bagus setelah memenangkan seri yang sama di musim lalu. Sempat alami cedera setelah terjatuh di seri Prancis, pembalap yang akrab disapa Pecco itu yakin kondisinya baik-baik saja.

"Balapan di Mugello di depan para penggemar kami selalu memberi kami emosi yang luar biasa, dan saya tidak sabar untuk segera berada di trek. Pergelangan kaki baik-baik saja dan seharusnya tidak mengganggu [performa] saya," kata Bagnaia, sebagaimana dilansir dari Antara.

Francesco Bagnaia akan ditemani oleh rekan setimnya lagi, Enea Bastianini. Sebelumnya, Bastianini belum pernah ikut balapan di seri utama sejak alami cedera dalam sprint race di seri pembuka yang digelar di Portugal pada Maret lalu.

"Kami sudah melakukan tes dengan Enea [Bastianini] beberapa minggu lalu di Mugello dengan (motor) Panigale V4 S, dan sebelum itu, saya juga membalap di Misano tanpa masalah," kata Bagnaia.

Halaman:
1 2
