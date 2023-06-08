Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gregoria Mariska Koreksi Penampilan Sendiri Usai Menang Susah Payah di 32 Besar Singapore Open 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |02:00 WIB
Gregoria Mariska Koreksi Penampilan Sendiri Usai Menang Susah Payah di 32 Besar Singapore Open 2023
Gregoria Mariska menyadari kekurangannya setelah menang susah payah di babak 32 besar Singapore Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

GREGORIA Mariska koreksi penampilan sendiri usai menang susah payah di 32 besar Singapore Open 2023. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia itu menyadari bahwa dirinya terlalu sering buang poin.

Gregoria mengatasi wakil Amerika Serikat, Beiwen Zhang, pada babak 32 besar yang dimainkan Rabu (7/6/2023) pagi WIB. Namun, dia perlu meraihnya dalam tiga set dengan skor akhir 21-11, 17-21, dan 21-16.

Gregoria Mariska Tunjung

Gregoria memainkan set pertama dengan cukup nyaman. Namun, permainannya di set kedua menurun. Untungnya, penampilan di set ketiga menyelamatkan hari, dan Gregoria sukses lolos ke 16 besar.

"Hari ini saya belum terlalu maksimal penampilannya. Pada gim kedua, performanya turun. Bersyukur di gim ketiga bisa balik lagi dan menang," kata Gregoria sebagaimana dilansir dari Antara.

Gregoria tentu merasa senang dengan keberhasilan ini. Namun begitu, dia menyadari bahwa dirinya masih memiliki kekurangan.

Halaman:
1 2
