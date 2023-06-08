Bikin Praveen Jordan/Melati Daeva Tersingkir dari Singapore Open 2023, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Minta Maaf

BIKIN Praveen Jordan/Melati Daeva tersingkir dari Singapore Open 2023, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas minta maaf. Sebab, kedua pasangan ganda campuran Indonesia itu harus saling mengalahkan di babak 32 besar.

Perang saudara terjadi di babak 32 besar ganda campuran Singapore Open 2023 dengan Rinov/Pitha dan Praveen/Melati harus bersua di awal. Dalam laga yang berlangsung 49 menit pada Rabu (7/6/2023) pagi WIB, Rinov/Pitha menang dengan skor 21-17, 19-21, dan 21-16.

Berbicara seusai pertandingan, pasangan ranking 16 dunia itu mengaku punya perasaan yang campur aduk. Sebab, mereka juga terpaksa mengalahkan kompatriot sendiri selagi diuntungkan oleh keputusan penjaga garis.

“Alhamdulillah bisa main baik dan diberi kemenangan. Mungkin dalam pertandingan tadi kami lebih siap saja. Meski senang, saya juga merasa sedih karena harus ketemu pemain senior di babak pertama. Tapi ini kompetisi, jadi ya mau tidak mau harus tampil sebaik dan sesiap mungkin,” kata Rinov dikutip dari rilis PBSI, Rabu (7/6/2023).

“Saya juga minta maaf ke Praveen/Melati karena saya merasa lebih diuntungkan oleh beberapa kali keputusan penjaga garis,” tambahnya.

Rinov/Pitha merasa bahwa keyakinan merupakan kunci keberhasilan mereka mengalahkan Praveen/Melati yang jauh lebih berpengalaman. Selain itu, ketenangan juga berdampak kepada keberhasilan mereka karena jadi minim error.