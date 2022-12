DAFTAR lengkap penerima penghargaan BWF Player of The Year 2022 akan anda ketahui dalam artikel Okezone ini. Dari delapan penghargaan, ganda putra Indonesia yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dinobatkan sebagai Most Improved Player of The Year 2022.

Pengumuman tersebut disampaikan Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) pada Senin (5/12/2022) malam WIB. Penghargaan yang diraih Fajri -sapaan akrab Fajar/Rian- tentu sangat membanggakan para pencinta bulutangkis Indonesia.

Fajar/Rian berhasil mengalahkan Prannoy HS (India), Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong (Korea Selatan). Fajri menjadi wakil Indonesia pertama yang memenangkan penghargaan Most Improved Player of The Year.

Penghargaan itu diterima Fajar/Rian setelah memenangkan banyak turnamen pada tahun ini. Diantaranya ada Denmark Open, Malaysia Masters, Indonesia Masters, dan Swiss Open, yang semuanya diraih pada 2022.

Dengan pencapaian tersebut, Fajar/Rian juga berhak keluar sebagai unggulan pertama di BWF World Tour Finals 2022. Turnamen pamungkas itu akan digelar di Nimibutr Arena, Bangkok, Thailand pada 7-11 Desember 2022 mendatang.

Selain itu, BWF juga mengumumkan tujuh penghargaan lainnya dalam acara Gala Dinner tersebut. Diantaranya ada Male Player of The Year, Female Player of The Year, Pair of The Year, Eddy Choong Most Promising Player, Male Parabadminton Player of The Year, Female Parabadminton Player of The Year, dan Parabadminton Pair of The Year.

Untuk sektor Male Player of The Year, Viktor Axelsen tidak diragukan lagi keluar sebagai pemenangnya. Pebulutangkis asal Denmark tersebut berhasil mengalahkan Loh Kean Yew (Singapura), dan Lee Zii Jia (Malaysia). Di sisi lain, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati (ganda campuran Indonesia) dikalahkan dalam penghargaan Eddy Choong Most Promising Player. Pemenang untuk penghargaan itu adalah pebulutangkis tunggal putra Jepang, Kodai Naraoka. Berikut Daftar Lengkap Penerima Penghargaan BWF 2022: Male Player of The Year: Viktor Axelsen (Denmark) Female Player of The Year: Akane Yamaguchi (Jepang) Pair of The Year: Zheng Siwei/Huang Yaqiong (China) Most Improved Player of The Year: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Indonesia) Eddy Choong Most Promising Player of The Year: Kodai Naraoka (Jepang) Male Para Badminton Player of The Year: Daiki Kajiwara (Jepang) Female Para Badminton Player of The Year: Manisha Ramadass (India) Para Badminton Pair of The Year: Thomas Wandschneider/Rick Cornell Hellman (Jerman)