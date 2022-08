BANDUNG - Satria Muda Pertamina Jakarta memastikan diri lolos ke semifinal Playoff IBL 2022 usai menang 82-75 atas Amartha Hangtuah Jakarta. Bermain di C-Tra Arena, pada Minggu (14/8/2022) sore WIB, Satria Muda berhasil mendapatkan tiket ke final setelah mampu mengantongi dua kemenangan atas Amartha Hangtuah.

Jalanya Pertandingan

Pertandingan berjalan dengan ketat sejak awal kuarter pertama, Satria Muda dan Amartha Hangtua harus bermain imbang dengan skor 9-9. Namun memasuki pertengahan kuarter pertama, Satria Muda harus tertinggal dari Amartha Hangtua dengan skor 11-15.

Satria Muda pun harus tertinggal terlebih dahulu di akhir kuarter pertama dari Amartha Hangtua dengan skor 14-18. Sedangkan di awal kuarter kedua, para pemain Satria Muda berhasil menunjukkan penampilan apik untuk bisa memperkecil ketertinggalan menjadi 19-20 dari lawanya.

Hardianus Lakudu dan kawan-kawan pun berhasil membalikan keunggulan atas Amartah Hangtua di pertengahan kuarter kedua menjadi 30-28. Hingga kuarter kedua berakhir, Satria Muda mampu menjaga keunggulan menjadi 37-33.

Sementara di awal kuarter ketiga, Satria Muda gagal mempertahankan keunggulan dan membuat Amartha Hangtua membalikan keunggulan menjadi 37-41. Juara IBL musim lalu itu masih kesulitan untuk bisa mengejar ketertinggalan poin, akan tetapi semakin tertinggal dari lawanya dengan skor 39-50.

Akan tetapi, menjelang akhir kuarter ketiga para pemain Satria Muda berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 54-56 dari Amartha Hangtua. Tim milik Baim Wong tampak menunjukkan penampilan apik di awal kuarter keempat dan berhasil membalikan keunggulan menjadi 62-58 atas Amartha Hangtua.

Satria Muda terus menambah perolehan poin untuk menjauhkan keunggulan atas Amartha Hangtua menjadi 72-64. Usaha Amartha Hangtua untuk membalikan keunggulan masih belum berhasil, setelah Satria Muda berhasil menambah keunggulan menjelang kuarter keempat berakhir.

Alhasil, Satria Muda berhasil menutup pertandingan dengan kemenangan 82-75 atas Amartha Hangtua. Kemenangan tersebut membuat Satria Muda berhasil melaju ke babak berikutnya usai menang dengan skor 2-0 di best of three playoff IBL 2022.

Dalam pertandingan ini, Elijah Johad Foster dari Satria Muda menjadi pencetak poin terbanyak dan berhasil mendapatkan double-double dengan 21 poin dan 11 rebound dalam 20 menit. Sedangkan di posisi kedua ditempati oleh Ronnie Lee Boyce Iii dari Amartha Hangtua dengan 19 poin dalam 23 menit. (RNR)