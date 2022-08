HASIL Playoff IBL 2022 antara RANS PIK Basketball vs Pelita Jaya Bakrie Jakarta telah diketahui pada Minggu (14/8/2022) siang WIB. Tampil ngotot sejak awal demi incar kemenangan, RANS PIK Basketball sukses menundukkan Pelita Jaya dengan skor 65-58 di GOR C-TRA Arenam Bandung.

Hasil itu membuat RANS PIK Basketball pupuk harapan untuk lolos ke babak selanjutnya, di laga best of three. Kedua tim bakal bersua kembali di pertandingan ketiga sebagai penentu, setelah sebelumnya Pelita Jaya berhasil menang 74-66 di laga pertama.

Jalannya Pertandingan

RANS PIK tampil apik di awal-awal kuarter pertama untuk bisa memimpin 6-3 atas Pelita Jaya. Meski Pelita Jaya memberikan perlawan, tetapi RANS PIK masih bisa tetap memimpin di pertengahan kuarter pertama dengan skor 10-7.

Namun menjelang kuarter pertama selesai, Pelita Jaya tersus memberikan tekanan kepada RANS PIK untuk bisa mengejar ketertinggalan poin. Akan tetapi, RANS PIK berhasil menutup kuarter pertama dengan keunggulan 13-10 atas lawannya.

Sementara di kuarter kedua pertandingan berjalan dengan ketat, kedua tim mencoba untuk mendapatkan poin. Namun, RANS PIK gagal mempertahankan keunggulan usia tertinggal 17-19 dari Pelita Jaya di pertengahan kuarter kedua.

Alhasil, Pelita Jaya menutup kuarter kedua dengan keunggulan 34-30 atas RANS PIK. Sementara di awal kuarter ketiga pertandingan kembali berjalan ketat, namun Pelita Jaya gagal mempertahankan keunggulan usai RANS PIK berhasil menyamakan skor menjadi 37-37. Pelita Jaya dan RANS PIK terus bersaing dengan ketat hingga menjelang akhir kuarter ketiga dan membuat skor imbang menjadi 41-41. Namun, RANS PIK harus mengaku keunggulan Pelita Jaya di akhir kuarter ketiga degan skor 44-46. Peluang Pelita Jaya untuk bisa melaju ke babak berikutnya harus tertunda. Pasalnya mereka harus mengaku kehebatan RANS PIK dengan skor 58-65 dan membuat kedua tim harus saling berjibaku di pertandingan ketiga, untuk penentu tiket semifinal IBL 2022.