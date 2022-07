MENGENAL lebih dekat Hulk dari Korea Selatan Hwang Chul Soon. Sosok Hwang Chul Soon sendiri sudah tersohor di Korea Selatan.

Hwang Chul Soon merupakan pria wajah rupawan dan tubuh kekar ini justru menjadi seorang binaragawan. Ia bahkan dijuluki sebagai Hulk. Mari mengenal lebih dekat Hulk dari Korea Selatan Hwang Chul Soon.

Mengenal Lebih Dekat Hulk dari Korea Selatan Hwang Chul Soon

Hwang Chul Soon merupakan pria asal Korea Selatan yang lahir pada 1 September 1983. Di usianya yang menginjak 38 tahun, ia telah menikah dan dikaruniai dua orang anak.

Hulk asal Korea Selatan ini mengawali karier dalam dunia bodybuilder sejak masih muda. Kariernya dimulai sejak 2001 kala dirinya masih begitu kurus dan tidak berotot. Kala itu, ia sering mendapat perlakukan yang tidak enak dari lingkungan sekitarnya.

Pada akhirnya, Hulk mulai melatih dirinya sendiri. Hwang saat itu berlatih dengan melakukan 300 sit up setiap harinya. Hwang melakukan latihan ini kurang lebih tiga tahun hingga akhirnya ia menyadari perubahan pada tubuhnya.

Prestasi Hwang Chul Soon

Setelah menyadari tubuhnya mulai ada perubahan, Hwang Chul Soon semakin giat membentuk tubuh. Hwang pun pernah menorehkan prestasi dalam ajang Musclemania World di Fitness America Weekend, Lightweight 2009. Hwang Chul Soon saat itu mendapatkan posisi runner up.

Pada 2009, ia juga mengikuti modeling dalam kategori model olahraga fitness dan berhasil meraih juara ke tiga. Kemudian setahun setelahnya, yaitu pada 2010, ia bergabung bersama klub angkat besi.

Dari sinilah Hwang menyadari jalan hidupnya. Hwang kemudian lebih serius dalam menekuni dunia bodybuilding.

Berikut sejumlah prestasi yang Hwang Chul Soon raih:

Musclemania World di Fitness America Weekend, Lightweight, 2nd Place (2009).

Fitness Korea, Model Olahraga, Juara 3 (2009).

Model Universe di Fitness Universe, 3rd Place (2010).

Musclemania World di Fitness America Weekend, Ringan, Juara Dunia, Kartu Pro (2010), Medium Profesional, Juara 1 (2012), Juara 2 (2013), dan Media Profesional, Juara 1 (2015 & 2016).

Bagaimana? Sudah mengenal lebih dekat Hulk dari Korea Selatan Hwang Chul Soon?