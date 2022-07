JAKARTA - Hari ini, Senin (4/7/2022) Timnas Basket Indonesia akan meneruskan perjuangannya dengan berlaga dalam lanjutan FIBA World Cup Qualifiers 2023 Zona Asia melawan Yordania. Duel sengit tersebut akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta.

Pada pertandingan sebelumnya melawan Arab Saudi, Timnas Basket Indonesia harus kembali menelan kekalahan tipis 67-69. Meski begitu, Skuad Garuda dapat diakui telah menunjukkan penampilan terbaiknya. Dari hasil tersebut, Indonesia masih menempati peringkat keempat di klasemen Grup C.

Sedangkan dari tim rival, Yordania juga sempat mengalami kekalahan kala bersua Lebanon 70-89. Namun hasil tersebut, Indonesia tidak boleh menganggap remeh lantaran Yordania memiliki beberapa pemain bagus dan akan menjadi ancaman tersendiri untuk Skuad Garuda.

Sederet pemain basket ternama seperti Ahmet Düverioğlu atau yang dikenal dengan sebutan Ahmad Al Dwairi, telah delapan tahun bermain di Euro League.

Lalu Zaid Abbas yang bermain di CBA, Dar Tucker yang membela sejumlah klub Eropa dan Amerika akan memperkuat tim Yordania pada pertandingan nanti.

Akankah Indonesia meraih kemenangan di pertandingan kali ini? Saksikan Indonesia vs Yordania di FIBA World Cup Qualifiers 2023 hari ini (Senin, 4 Juli 2022) pukul 19.30 WIB LIVE di iNews, New Home of Basketball. Selain itu, juga dapat disaksikan secara streaming di Vision+ dan RCTI+.

Pertandingan selanjutnya, ada Lebanon yang akan bersanding kembali melawan Arab Saudi. Saksikan Lebanon vs Arab Saudi di FIBA World Cup Qualifiers 2023 pukul 01.00 WIB dini hari LIVE di iNews, New Home of Basketball. Selain itu, juga dapat disaksikan secara streaming di Vision+ dan RCTI+.