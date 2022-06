JAKARTA – Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Yeremia Yacob Erich Rambitan, mengalami cedera kala berlaga di perempatfinal Indonesia Open 2022. Insiden yang dialami Yeremia pun mendapat simpati besar dari berbagai pihak, termasuk para pebulu tangkis Malaysia.

Seperti diketahui, Yeremia dihadapkan dengan situasi menyedihkan di babak perempatfinal Indonesia Open 2022 pada Jumat 17 Juni 2022. Dia dan partnernya, Pramudya Kusumawardana, kalah dari wakil Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Akan tetapi, kekalahan tersebut bukan hal biasa. Pasalnya, Yeremia mengalami hal memilukan karena menderita cedera lutut saat tengah bertanding dan unggul di gim ketiga dengan skor 20-17.

Kondisi ini memancing simpati dari Aaron/Soh setelah laga dengan menghampiri Yeremia. Tak sampai di sana, mereka juga menyampaikan simpatinya melalui media sosial.

Dalam unggahan di Instagram, Aaron Chia me-repost salah satu akun yang mengambil momen ketika mereka menghampiri Yeremia. Tertulis tagar #sportmanship yang memuji attitude Aaron.

“@yeremia_rambitan speedy recovery,” tambah Aaron dalam postingan itu.

Begitu juga rekannya, Soh Wooi Yik. Dia juga menyampaikan rasa respect dan juga dukungannya kepada Yeremia karena sudah berjuang hingga akhir, meski didera cedera.

“Hormat besar karena semangat juang mereka, cepat sembuh @Yeremia_rambitan @pramudyaaa13,” tulisnya.

Tak sampai di situ, ucapan lekas sembuh juga membanjiri story Yeremia dari para pemain Malaysia. Seperti pemain ganda putri, Lim Chiew Sien.

“Always the last thing we want for all atlet, speedy recovery @Yeremia_rambitan,” tulis Lim Chiew Sien.

Ada juga pemain ganda campuran yakni Chen Tang Jie. Dia berucap, “Cepat sembuh brother,” tulisnya.