AUSTIN โ€“ Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo percaya diri bisa memenangkan balapan MotoGP Amerika Serikat (AS) 2022. Tak peduli sekali pun lima pembalap Ducati kuasai baris terdepan, Quartararo merasa peluangnya untuk menang tetap besar.

Seperti diketahui, balapan MotoGP AS 2022 dijadwalkan berlangsung pada Senin (11/4/2022) dini hari WIB. Balapan tersebut akan berlangsung di Circuit of The Americas (COTA).

Pada balapan seri keempat itu, Ducati sukses mendominasi lima baris terdepan. Pole position diraih oleh Jorge Martin (Pramac Racing). Kemudian di posisi kedua sampai lima, diisi oleh Jack Miller, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), Johann Zarco (Pramac Racing), dan Enea Bastianini (Gresini Racing).

Tentu saja itu merupakan situasi yang menguntungkan bagi tim pabrikan asal Italia tersebut. Akan tetapi, Quartararo yang akan memulai balapan dari posisi enam tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut.

Menurut Quartararo, semua pabrikan memiliki kecepatan yang sangat baik. Pembalap berjuluk El Diablo itu pun tak gentar dan tetap berambisi untuk bisa meraih hasil positif.

โ€œTidak masalah siapa yang ada di depan kita. Sekarang ada lima Ducati, tetapi bahkan jika itu Honda atau Suzuki semuanya memiliki kecepatan tertinggi yang sangat tinggi,โ€ ucap Quartararo, dilansir dari Speedweek, Minggu (10/4/2022).

โ€œKita lihat saja apa yang terjadi, tapi yang pasti kami harus memberikan yang terbaik sejak awal,โ€ lanjutnya. Tentu saja ini merupakan momentum Quartararo untuk bisa membuka keran kemenangannya di musim ini. Pasalnya, sang juara MotoGP 2021 itu belum bisa meraih kemenangan selama tiga balapan yang sudah berlangsung. Nonton semua seri balapan MotoGP 2022 kapan saja dan di mana saja live di Vision+, cek di sini. Download Vision+ sekarang di Google Play Store atau App Store.