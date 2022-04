AUSTIN - Pembalap Tim Repsol Honda, Pol Espargaro kecewa gagal finis saat mentas di MotoGP Argentina 2022. Menurut Pol Espargaro semua itu ada hubungannya dengan kualitas motor Honda yang dirasanya berbeda jauh dengan apa ia kendarai di tes pramusim.

Melaju di Autodromo Termas de Rio Hondo pada Senin 4 April 2022 dini hari WIB, Espargaro sebenarnya tampil apik pada awal balapan. Memulainya dari posisi keempat, dia langsung merangsek naik dan sempat memimpin balapan.

Namun, tak lama setelah itu pembalap asal Spanyol itu kembali turun meski akhirnya bisa naik lagi ke posisi empat saat lap kelima di belakang Alex Rins. namun, sebuah kesalahan membuatnya terjatuh dan harus menelan pil pahit karena tidak bisa melanjutkan balapan.

Espargaro pun mengaku kecewa terhadap hasil tersebut. pasalnya, dia merasa performanya pada MotoGP Argentina tidak terlalu buruk, walau kondisi motornya tak sempurna.

“Tentu saja saya kecewa. Saya minta maaf kepada tim. Kami tak cukup kencang pada akhir pekan lalu. Walau motornya tak sempurna, kami sudah bekerja cukup baik ketika balapan,” kata Espargaro dikutip Speedweek, Rabu (6/4/2022).

Espargaro menyadari jika posisi podium akan sulit untuk didapatkan pada balapan lalu. Dia mengaku tak merasakan grip yang sama, seperti yang dirasakan pada uji coba pramusim lalu.

“Menurut saya kami bisa finis di posisi kelima. Hal itu tidak buruk, mengingat kondisi yang kami hadapi. Motornya tak bertingkah seperti ketika uji coba pramusim. Kami mengalami kesulitan pada ban belakang,” ujarnya.

Motor Honda RC213V masih dianggap kesulitan dengan kondisi ban. Namun, Espargaro merasa performanya jauh lebih baik, ketimbang menghadapi MotoGP Indonesia 2022.

“Kondisi bannya sudah lebih baik ketimbang di Indonesia. Namun, kami tetap tak bisa menyelesaikan balapan. Saya selalu mencoba untuk mengejar Rins, tetapi malah berakhir terjatuh,” imbuh Espargaro.

Selanjutnya Pol Espargaro dan pembalap MotoGP lain akan melanjutkan balapan di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Amerika Serikat. Balapan bertajuk MotoGP Amerika Serikat (AS) 2022 itu akan dihelat pada Senin 11 April 2022 pukul 02.00 WIB.

