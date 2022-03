BIODATA dan agama Anthony Davis dapat Anda ketahui di artikel ini. Davis adalah pebasket terkenal yang memilki alis unik yang merupakan salah satu ciri khasnya.

Bernama lengkap Anthony Marshon Davis, pria yang lahir pada 11 Maret 1993 itu adalah pemain basket profesional yang bermain untuk Los Angeles Lakers di NBA. Bermain sebagai power forward dan center, Davis merupakan pilihan pertama pada draft NBA tahun 2012 oleh New Orleans Pelicans.

Sepanjang karier profesionalnya, Anthony Davis terpilih enam kali NBA All-Star dan meraih medali emas pada Olimpiade 2012 dan juga Piala Dunia Basket 2014 di Spanyol.

Berikut Okezone merangkum biodata dan agama Anthony Davis:





Davis mengawali kariernya basketnya saat bermain di level college selama satu musim bersama University of Kentucky dan menjadi National Player of The Year.Dia berada di banyak daftar penghargaan dan memimpin Kentucky ke kejuaraan nasional ke-8 sebagai Mahasiswa baru.

Pada 1 November 2012, Anthony memulai pertandingan resmi pertamanya untuk New Orleans Hornets pada 31 Oktober 2012 melawan San Antonio Spurs. The Hornets kalah 4 kali dengan skor akhir 99-95 di mana Anthony mencetak 21 poin dan total 7 rebound.

Dia menjadi pertama pada draft NBA tahun 2012 oleh New Orleans Pelicans yang kemudian dikenal sebagai New Orleans Hornets.

Davis juga menderita gegar otak yang membuatnya absen selama 2 setengah pertandingan hingga 9 November 2012. Namun, dia kembali bangkit dan terus mencetak prestasi. Pada 15 Februari 2013, ia tampil di NBA All-Star Game 2013. Anthony berkompetisi di Rising Stars Challenge.Karena cedera bahu, Anthony melewatkan Game NBA All-Star 2015. Pada akhir musim 2014-2015, ia terpilih untuk All-NBA First Team. Saat ini, Anthony Davis telah terlihat di iklan TV untuk Red Bull, Foot Locker, NBA 2K, Nike, Boost Mobile dan lain-lain. Dia muncul di iklan Super Bowl 2021 untukMichelob Ultra bersama Jimmy Butler, Alex Morgan, dan banyak lagi. Untuk agamanya belum diketahui. Saat ini Davis bermain untuk LA Lakers dan bersama LeBron James ia mengantarkan timnya tersebut juara di NBA musim 2020.